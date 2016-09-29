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¤ Як виготовити дезодорант у домашніх умовах Піт може викликати дуже сильний запах, який може змусити почуватись ніяково, оскільки він неприємний для нас і для всіх навколо. Є багато видів дезодорантів для нейтралізації запаху поту та контролю над надмірною пітливістю. Проте багато людей не можуть скористатись їх перевагами, оскільки мають чутливу шкіру, що не терпить хімічних речовин та алкоголю, які містяться в цих дезодорантах, що в наслідку може викликати дискомфорт і подразнення. На щастя для тих, хто віддає перевагу натуральним альтернативним засобам, існують різні саморобні дезодоранти, які можуть бути дуже корисними, тому що підтримують чистоту шкіри, маскують неприємні запахи, керують потовиділенням і доглядають за шкірою. Природний цитрусовий дезодорант Властивості цитрусових фруктів допоможуть очистити шкіру і уникнути темних плям, які можуть з’являтися на пахвах. Через їх дивовижні концентровані запахи, вони, як правило, ідеально підходить для нейтралізації неприємних запахів. Вам буде потрібно: Шкірка з трьох апельсинів Шкірка з трьох лимонів 1 чашка морської солі 3 столові ложки харчової соди 1 літр води Що робити: Натріть шкірку цитрусових на терці та варіть у літрі води. Після того, як засіб закипить, процідіть та використовуйте, коли йдете приймати ванну. При підготовці води у ванні додайте приготовлений засіб у воду, а потім додайте морської солі і три столові ложки харчової соди. Використовуйте цю суміш для ванни і насолоджуйтеся її властивостями дезодоранту і релаксанту для вашого тіла. Природний лавандовий дезодорант Лаванда володіє ніжним і смачним запахом, який допоможе боротися із сильними і надокучливими запахами. Для цього саморобного дезодоранту, треба використовувати лавандову воду або настій, який дозволить запобігти неприємним запахам і не залишатиме плям на одязі. Вам потрібно: 1 чашка лавандового настою або води 1/2 чашки яблучного оцту Що робити: Змішайте добре лавандову воду з 1/2 чашки яблучного оцту в скляній банці. Закрийте суміш, і нехай настоюється протягом десяти днів при кімнатній температурі. Через десять днів профільтруйте засіб та використовуйте його кожного дня, змішуючи одну частину суміші та дві частини води. Перед нанесенням дезодоранту слід добре очистити і висушити пахви. Природний порошковий дезодорант Цей природний дезодорант чудово підходить для тих, хто не любить дезодоранти у вигляді кремів. Його інгредієнти допомагають контролювати неприємні запахи, боротися з надмірним потовиділенням і запобігати подразненням у пахвах. Вам потрібно: 2 столові ложки харчової соди 1 столову ложку кукурудзяного борошна 10 крапель ефірної олії лаванди, м’яти, лимона або шавлії Що робити: Змішайте інгредієнти і наносіть суміш на пахви в невеликих кількостях щодня. Природний лляний дезодорант Цей природний дезодорант є прекрасною альтернативою іншим дезодорантам, які виготовленні з використанням хімічних речовин, що подразнюють шкіру і, як правило, залишають сліди на одязі. Вам потрібно: 100 мл очищеної води 1 столова ложка лляного насіння 1 столова ложка харчової соди 10 крапель ефірної олії відповідно до ваших уподобань Що робити: Насипте лляне насіння в посудину з очищеною водою, а потім варіть. Коли вода закипить, зніміть суміш з вогню і процідіть насіння, щоб відокремити його від води. Додайте 1 столову ложку харчової соди у воду, а також 10 крапель вашої улюбленої ефірної олії. Нарешті, нанесіть готовий засіб на пахви, а решту зберігайте в скляній банці. Домашній лимонний та розмариновий дезодорант Розмарин володіє дезинфікувальними властивостями, які допомагають глибоко очистити шкіру в області ваших пахв. Лимон – це відомий природний очищувач , що має концентрований запах. Він також прекрасно підходить, щоб надати пахвам особливого догляду, без необхідності використовувати хімічні засоби. Вам потрібно: 100 мл води 4 столові ложки сушеного листя розмарину 20 мл 90% спирту 10 крапель ефірної олії гамамелісу 5 крапель лимонного соку Що робити: Спочатку закип’ятіть воду і як тільки вона закипить, додайте чотири столові ложки сушеного листя розмарину. Накрийте суміш і залиште під кришкою на десять хвилин, щоб отримати настій. Після того, як суміш охолоне, додайте 90% спирт, 10 крапель ефірної олії, та лимонні скибочки. Змішайте всі інгредієнти і нанесіть суміш на пахви, щоб суміш зволожувала їх і захищала від неприємних запахів. Можна зберігати іншу частину суміші в скляній посудині протягом місяця.



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