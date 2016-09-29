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Ідеальні млинці

На 45-50 млинців діаметром 20см: 1л молока 6 яєць 150мл олії 100гр.цукру 350гр.борошна 0,5ст.л.солі

Змішуємо молоко, яйця, олію, сіль, цукор, просіюємо борошно. Перемішуємо так, щоб не утворилися грудочки. І ось тут момент – залишіть тісто на кілька годин в холодильнику, можна зробити на ніч, а зранку смажити. Розігріваємо сковорідку, змащуємо олію на перший млинець (далі немає потреби). Готові млинці можна нафарширувати різними начинками та заморозити.

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