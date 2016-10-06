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¤ Рівненські будівельники та громадські активісти об’єдналися… Принаймні про це заявили представники цілої низки громадських організацій Рівненщини, які зібралися минулого вівторка в Рівненському міському будинку культури на збори. Як сказав голова Асоціації працівників будівельної галузі Рівненщини, ветеран-афганець та учасник АТО, Василь Брагін, ситуація в галузі вимагає втручання громадськості. За його словами, все частіше спостерігаються факти перешкоджання псевдоактивістами щодо проведення будівельних робіт фірмами, які мають всі необхідні документи та дозволи. Така схема перешкоджання законній будівельній діяльності, на жаль, є доволі розповсюдженою у великих містах, і, все частіше, застосовується і в Рівному. В той же час боротьбу із незаконними забудовами, яких на Рівненщині вистачає, веде практично лише Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) в Рівненській області. До речі, представник прокуратури, який був запрошений на збори будівельників, не зміг дати відповідь на питання про кількість фірм, що злісно порушують діюче будівельне законодавство і притягнуті до відповідальності… Тут коментарі зайві. Як заявив начальник обласного управління ДАБІ, Ігор Мічуда, ситуація із порушеннями в будівельній галузі залишається доволі серйозною, не дивлячись на те, що тільки за останній рік ДАБІ виписало штрафів на 3 млн 200 тис. гривень. Все одно, є бажаючі обійти закон і будувати без оформлення документів. У 68% фірм, які мають ліцензії на проведення будівельних робіт, все одно є різного роду порушення. Від себе додам – треба зрозуміти всю важливість контролю за проведенням будівельних робіт, бо якщо для деяких забудовників єдина мета – швидше збудувати та продати «квадратні метри», а далі не важливо, що буде, то для міста, його громади, а особливо тих, хто купив житло в новобудовах, необхідно мати гарантії, що ці будинки дійсно якісно збудовані та безпечні для проживання. Виходячи з цієї вимоги суспільства, об’єднання будівельників і патріотично налаштованих громадських організацій задля контролю стану справ у будівельній галузі є вкрай важливим. Дивує інше. Дуже млява реакція нашої місцевої виконавчої влади та депутатського корпусу на цю ініціативу, бо, за логікою, саме вони мали б бути зацікавленими в наведенні ладу в будівельній галузі. Вже після зборів автор поставив це питання Ігорю Мічуді. Річ у тім, що наша влада, особливо частина депутатського корпусу, вибрала для себе дуже зручну позицію. Вони не хочуть брати відповідальність, але при цьому активно критикують. Приклад – будівництво супермаркету в районі Басового Кута. Землю виділила міська рада, проект затвердило управління економіки, а тепер, коли люди обурюються, їх відправляють до нас, у ДАБІ. Це дивна позиція, тому я особисто підтримаю ініціативу Асоціації працівників будівельної галузі по громадському контролю за ситуацією, бо наші повноваження досить обмежені і конструктивна допомога реально діючих патріотичних громадських організацій буде дуже корисною. Володимир Конєв



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