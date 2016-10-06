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¤ Автори Рівненщини отримали 150 тисяч на свої книги На Рівненщині обрали 16 книг, які матимуть фінансову підтримку з обласного бюджету. Рішення прийняли під час засідання ради з питань видавничої справи під керівництвом заступника голови Рівненської ОДА Світлани Богатирчук-Кривко. Загалом на розгляд комісії місцеві видавці подали 18 заяв на фінансування. Проте, зважаючи на обмежені фінанси, виділені з обласного бюджету, члени експертної ради вирішили підтримати видання 16 книг сумою 150 тисяч гривень. Як зазначила Світлана Богатирчук-Кривко, основну увагу комісія звертала на ті видання, котрих не достатньо в бібліотеках та школах Рівненської області. Тому особливий акцент – історичним, краєзнавчим виданням, а також книгам для дітей. Так, більшість голосів членів координаційної ради отримала дитяча книга Віктора Мазаного та Анни Лимич «Оберемок віршів і казок від рівненських письменників», монографія Валентини Доброчинської «Рівненська українська гімназія 1923-1939 років», літературний альманах «Погорина», а також інформаційно-довідкове видання Ірини Рачковської «Сучасні письменники Рівненщини». Значну підтримку комісії мала книга Рівненської обласної організації письменників «Книга з поліських клондайків або денники літературних бурштинокопачів». Фінансову підтримку матимуть також: книга рівненського гумориста Юрія Берези «Усмішкою витру сльозу», презентаційне видання Олександра Харвата «Тетяна Лукашевич. Гобелен.Батик», історико-драматичні твори «Сурми над містами» Івана Білоуса та книга про життєвий і творчий шлях Григорія Дем’янчука «Барви слова». Друкуватимуть за обласні кошти також видання про відомих журналістів «Добрий слід на землі», книгу Євгена Цимбалюка «Лінія розмежування», а також поезії Ірини Мельник «Вербаріум», Тати Рівної «Каламут», Валентини Люліч «ЗАparolЕНІ», Миколи Тимчака «Крила на вітрі» та Галини Гнатюк «Янголине мовчання». Після друку книги, тираж кожного видання буде безкоштовно переданий для розповсюдження серед бібліотек Рівненської області.



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