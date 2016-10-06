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Перші строковики з Рівненщини побачили свої домівки
У військових частинах Рівненського гарнізону відбулись урочистості з нагоди першої відправки строковиків. Заходи здійснено в рамках звільнення військовослужбовців строкової служби, які відслужили у Збройних Силах України встановлені строки служби та звільнені в запас.
На стройовому плацу 55 полку зв’язку оперативного командування «Захід» відбулося урочисте шикування особового складу з нагоди звільнення кращих військовослужбовців строкової служби в запас.
Командир військової частини полковник Олександр Кяго подякував підлеглим за сумлінну службу, вручив грамоти за високі показники у бойовій підготовці і бездоганну військову дисципліну.
За півтора року служби ви стали не тільки гордістю для своїх батьків, а й майбутнім нашої держави. Маю надію, що набравшись сил та відпочивши вдома більшість із присутніх повернеться до Збройних Сил України вже в якості контрактників.
За словами солдата В›ячеслава Шайдецького, який цього дня був відзначений командиром, за час проходження військової служби він дізнався чимало нового для себе, знайшов справжніх друзів, навчився відповідальності.
Я трохи скучив за своїми рідними, але переконаний в тому, що після нетривалого відпочинку знову повернуся до війська, - запевнив юнак.
|06.10.2016
|Офіцер прес-служби Міністерства оборони України у Рівненській області підполковник Віктор Шубец
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