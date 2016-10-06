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З початку року на Рівненщині здійснили майже 2,5 тисячі «прозорих» закупівель

На Рівненщині продовжують економити бюджетні кошти. Так, з початку 2016 року через систему електронних торгів ProZorro оголошено понад 4200 закупівлі на суму більше 1,5 млрд гривень.

За кількістю проведених електронних торгів Рівненщина – у десятці областей.

Як розповів заступник голови Рівненської облдержадміністрації, Ігор Тимошенко, за ці гроші придбали ліки та медобладнання, продукти харчування, меблі та офісне приладдя. Усе це купили за цінами значно нижчими, ніж було заявлено на початку торгів.

Вже завершено майже дві з половиною тисячі «прозорих» закупівель на суму більше 650 мільйонів гривень. У результаті зекономлено понад 120 мільйонів бюджетних коштів, відзначив Ігор Тимошенко.

Нагадаємо, Рівненська область вже більше року закуповує товари у Prozorro. Наразі, електронні торги проводять 408 установ, організацій, підприємств.

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