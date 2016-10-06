Понад 134 мільйони гривень жителі області спрямували на обороноздатність держави
На фінансування Збройних сил України за січень-вересень 2016 року до Державного бюджету України з доходів мешканців Рівненської області перераховано 134,3 млн. гривень військового збору, в порівняні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 23,5 млн. гривень.
Ставка військового збору складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Військовий збір утримується з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до статті 163 Податкового кодексу України, нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.
Нагадуємо, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та ряд інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Нагадаємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується ПДФО, підлягають оподаткування військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи – підприємці, крім тих що обрали спрощену систему.
Влада Квасилова має докласти усіх зусиль, щоб захистити права мешканців селища. Про це заявив голова громадської організації «Новий Квасилів» Павло Дутко після того, як стало відомо про розпорядження ...
З переходом Агрохолдингу «МРІЯ» під управління нових власників – великих банків та інвестиційних фондів – вже другий рік поспіль одним з найважливіших соціальних напрямків роботи Компанії є популяриза...
У Рівному урочисто відкрили «Розумні» зупинки. Вони обладнані за європейськими стандартами: електронне табло з інформацією про рух громадського транспорту, безкоштовний wi-fi та роз’єми для підзарядки...
Проект #Olympiclab покликаний посилити впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл. Його метою є залучення молоді до олімпійського руху та пропагування здорового...
Головний редактор - Конєв В.Л., тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється