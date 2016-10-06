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Роман Стасюк: «В Рівному не повинно бути дефіциту місць в дитячих садочках»

Роман Стасюк: «В Рівному не повинно бути дефіциту місць в дитячих садочках»

Ситуація навколо дошкільних закладів Рівного продовжує бути однією з найбільш болючих для обласного центру і не тільки для нього. Минулого тижня вже організація «Новий Квасилів» розповсюдила заяву з протестом проти відмов приймати в дитячі садочки обласного центру дітей, батьки яких прописані в Квасилові. Ми запропонували прокоментувати ситуацію голові фракції «Радикальної партії Олега Ляшка» в Рівненській міській раді, Романа Стасюка:

«Подібне рішення міського голови Рівного Володимира Хомка, я розцінюю як прояв звичайного сепаратизму. В Україні усі громадяни мають однакові права і ділити дітей на міських та не міських – це дискримінація. Тим більше, що вже давно більшість мешканців навколишніх населених пунктів працюють у Рівному. Це не секрет, і пан Хомко повинен про це знати. Тобто люди, що живуть у Квасилові, Обарові, Омеляні та ще десятках сіл та містечок, роками працюють в обласному центрі. Саме тут за них сплачуються податки. Хочу навести простий приклад. Підприємство «РівнеАЗОТ», яке розташовано за межами обласного центру, але ж зареєстроване в Рівному. При цьому пан Хомко не думає відмовлятися від тих податків, яке платить це підприємство. При середній зарплатні на підприємстві в 5000 гривень на місяць, за рік за них платиться ПДФО (податок з доходів фізичних осіб) 8000 гривень з людини. Тобто «не рівненські» працівники приносять міському бюджету не малі кошти. Далеко не у кожного з них є діти дошкільного віку. Тобто, тих грошей, що платять ці люди, вистачає аби окупити утримання їхніх дітей у дошкільних закладах міста. Чому ж їх не беруть? Річ у тім, що через нехтування проблемою утримання існуючих садочків та будівництва нових, в місті утворився дефіцит місць в дитячих закладах дошкільного виховання. Це вигідно деяким міським чиновникам, бо там де є черги – там є й можливість зловживань. ..

Так, в дев’яності роки був різкий спад народжуваності і тому багато садочків працювали не на повну потужність. Тому частину їх перепрофілювали. Однак, вже не один рік ми спостерігаємо ріст народжуваності, і влада мала час, аби ситуацію виправити. Втім, фактично реальних дій в цьому напрямку ми не спостерігаємо. Так лише на вулиці Дубенській є два колишні дитячі садочки, які можна і потрібно повертати для застосування їх за цільовим призначенням. За нашими підрахунками лише це дало б змогу вдвічі скоротити чергу в дошкільні заклади. Натомість ми чуємо пропозиції не брати дітей з інших населених пунктів. Це злочинно, коли замість повернення садочків, реконструкції існуючих та будівництва нових, є спроби розділити дітей на «білих» та «чорних». Іншим виходом з цієї ситуації є розширення меж міста шляхом приєднання до Рівного тих населених пунктів, які вже давно фактично входять в його межі. В першу чергу, я говорю про той самий Квасилів. Від цього виграють мешканці обох населених пунктів, однак моє звернення щодо такого розширення в нашій демократичній міській раді навіть не зареєстрували…»

06.10.2016Записав Володимир Конєв


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