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«Розконсервували» школу-довгобуд

Перший заступник голови обласної державної адміністрації, Юрій Приварський, з робочим візитом відвідав Гощанський район, де триває будівництво школи в селі Горбаків.

Приміщення закладу почали будувати ще за радянських часів, проте за відсутності коштів школа стала довгобудом.

Цьогоріч на добудову загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів спрямували бюджетне фінансування. Майже 22 мільйони виділили з державного бюджету, більше 8 млн. – з обласного та 1,8 млн. – з місцевого бюджету.

Юрій Приварський ознайомився з ходом будівництва закладу, поспілкувався з головою райдержадміністрації Юрієм Ковальчуком, Горбаківським сільським головою Володимиром Бойком та будівельниками.

Наразі вже замінили цегляну кладку, вставили вікна, проводяться роботи з кріплення 3-го поверху, будується котельня та прокладаються інженерні мережі. На об’єкті використовуються новітні будівельні матеріали та обладнання, сучасні системи вентиляції та опалення.

Під час підсумкової наради обговорили етапи будівництва, дотримання графіків робіт.

Загалом, добудувати школу в селі Горбаків планують до кінця 2017 року.

Завершення проекту дасть змогу оптимізувати мережу освітніх закладів сільради, а у вивільненому приміщенні діючої школи — відкрити дитячий садок.

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