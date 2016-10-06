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Відкрили довгоочікуваний дитсадок

В Рівненській області завершили 5-річний довгобуд. У селі Злазне, що на Костопільщині, запрацював новий дитячий садок «Казка».

«Дитсадок розпочали будувати ще у 2011 році. Однак через різні причини будівництво було заморожене. Цьогоріч ми виділили додаткові кошти і завершили зведення садочка і сьогодні його двері нарешті відкрилися для маленьких господарів цієї будівлі», - зазначив голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко на урочистому відкритті.

Голова Костопільської РДА Олександр Середа відзначив, що в складні часи для нашої держави на Костопільщині будуються та реконструюються школи та дитячі садки. І це радує та вселяє віру у краще майбутнє.

Раніше діти займались у школі, де їм облаштували приміщення. Садок мав лише одну ігрову кімнату та спільний зі школою харчоблок. Нині це сучасний двоповерховий дошкільний заклад, площею більше 400 квадратів. Дитсадок має свою твердопаливну котельню, енергозберігаючі вікна, новеньке обладнання та меблі.

Загальна вартість будівництва дитсадка склала понад 5 мільйонів гривень.

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