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Кращих освітян Рівненщини відзначили державними нагородами

Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко вручив освітянам Рівненщини відзнаки з нагоди їх професійного свята.

Нагороди педагоги отримали під час урочистостей до Дня вчителя, що пройшли у музично-драматичному театрі у Рівному.

Так, педагог Дубровицького НВК «Ліцей-школа» Таміла Ремезюк отримала нагрудний знак з нагоди присвоєння почесного звання «Заслужений вчитель України», а професор-математик РДГУ Ядвіга Пасічник – нагороду Кабміну.

Також педагоги області отримали відзнаки Рівненської облдержадміністрації та облради.

Звертаючись до освітян, Ігор Тимошенко привітав їх зі святом та подякував за працю.

«Вчителі навчають та виховують дітей. Цим самим вони формують наше майбутнє. Саме тому професія вчителя надзвичайно впливова та відповідальна», - зазначив Ігор Тимошенко.

За словами головного освітянина Рівненщини Григорія Таргонського, свідченням високого професіоналізму рівненських педагогів є участь п’ятьох з них у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Також освітяни області успішно готують учнів до загальноукраїнських та міжнародних олімпіад.

Рівненські школярі стають переможцями різноманітних конкурсів та олімпіад. Зокрема, цього року більше 30 учнів стали переможцями. Водночас вихованець Здолбунівської школи Максим Кіпранишин виборов бронзу на міжнародній олімпіаді з географії у Японії. З кожним роком у наших школярів все більше зростає інтерес до науково-дослідницької роботи. І це завдячуючи вчителям.

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