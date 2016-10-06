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¤ За 10 років на Рівненщині від сирітства врятували тисячі дітей 30 вересня в Україні відзначають День усиновлення Це свято людей з великою душею. Тому не випадково, що воно збігається із християнським святом – Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Тільки за останній рік на Рівненщині всиновлено 15 дітей, а на рішення в суді чекають ще троє сімейних пар. «Інколи пари приходять за однією дитиною, а стають батьками для декількох. В цьому році дві сім’ї усиновили по дві дитини, а у 2014 році дві сімейні пари взяли по троє дітей. Таким чином, усиновлювачі не розлучають братів і сестер із однієї сім’ї», - розповів начальник служби у справах дітей Рівненської облдержадміністрації Віктор Марчук. Люди не бояться прийняти навіть хвору дитину. «Ми самі не здогадуємось, скільки в нас добрих і щирих людей. Сім’ю знаходять також діти з інвалідністю – із пороком серця, ДЦП, хворобою Дауна. Адже жінка, яка народжує, теж не вибирає, а з вдячністю приймає ту дитину, яку посилає їй Господь. Раніше дітей з інвалідністю всиновлювали лише з-за кордону, а тепер й наші. Так, нещодавно пара з Рівного всиновила хлопчика із фізичною вадою та серйозними проблемами слуху», - говорить головний спеціаліст служби Тетяна Бурка. Тим часом, Рівненщина вже 5 років поспіль є лідером за кількістю сиріт, охоплених сімейними формами виховання. На сьогодні в області у родинах виховується 95,4 % дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Загалом за останні 10 років на Рівненщині до сімейних форм виховання були влаштовані 3670 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 379 дітей були усиновлені, 431 – влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 2870 - передані на виховання опікунам та піклувальникам. Принагідно висловлюємо вдячність усім небайдужим до дитячої долі. Нехай разом з прекрасним моментом усиновлення у ваших сім’ях назавжди поселиться щастя, добробут та родинне благополуччя!



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