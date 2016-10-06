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Рівненські казначеї долучилися до вишивання карти-оберега «Вишивана моя Україна»

Наприкінці вересня працівники управління казначейської служби в Рівненській області прийняли від колег з Волині творчо-патріотичну естафету «Вишивана моя Україна», ініційовану Державною казначейською службою України.

До вишивання символічної карти Рівненщини долучилися головний спеціаліст управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Наталія Пацько та в.о. начальника юридичного відділу Зоя Осіпова. Вони відтворили на полотні частинку генетичного коду Поліського регіону, якому притаманні орнаменти з ритмічним повторенням поодиноких або вписаних один в один різноманітних ромбів, восьмикутних зірок, ламаних ліній. Вишивки стримані, чіткі за композицією і графічно виразні, переважно це один повторюваний геометричний орнамент.

Рівняни урочисто передали естафету з вишивання казначейського оберегу на Житомирщину.

Акція стартувала зі східних областей нашої держави, де сьогодні тривають військові дії. За два місяці, об’їхавши майже всю Україну, естафета духовно об’єднала казначеїв сходу та заходу, півдня та півночі. На карті-полотні «Вишивана моя Україна» хрестик за хрестиком з’являлися візерунки, притаманні різним регіонам України. Вишита карта України стала справжнім казначейським оберегом, символом єднання та злагоди.

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