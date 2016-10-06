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Премію Світочів отримав автор «Трикнижжя для АТО»
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек в головній книгозбірні області відбулися урочистості.
Привітати зі святом фахівців обласної універсальної наукової бібліотеки прийшли заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко та перший заступник голови облради Олександр Корнійчук.
«Це заклад ламає усі стереотипи. Заходячи сюди, відчуваєш, що тут вирує життя. Книгозбірня є модератором багатьох подій та стає попереду тих процесів, які нині відбуваються в суспільстві. Обласна влада буде підтримувати ваш потенціал. І вже зараз ми стоїмо на шляху вирішення питання щодо проведення ремонту фасаду бібліотеки», - зазначив Ігор Тимошенко.
У рамках заходу заступник голови ОДА вручив обласну літературну премію імені Світочів письменнику Степану Бабію - за публіцистичні книги «Трикнижжя для АТО». Цикл складається з видань «Фантомний біль», «Слова, що необхідні як патрони», «Білі голуби над Шумськом».
Премія присвоюється щороку у вересні. Її лауреатом може стати лише одна людина. Цьогоріч сума премії склала 5 тисяч гривень.
За створення сайта пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні та учасників АТО від обласної влади книгозбірні вручили цінний подарунок.
Крім того, кращі фахівці отримали відзнаки від Рівненської ОДА, обласного управління культури і туризму, облради та профспілок.
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