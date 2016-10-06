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На Рівненщині оздоровили більше дітей, аніж торік
Понад 50 тисяч дітей Рівненщини оздоровилися цього сезону, а це на 13 тисяч школярів більше, аніж торік.
Про це повідомили на засіданні обласної координаційної ради з питань організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей області під головуванням заступника голови ОДА Світлани Богатирчук-Кривко.
«На цьогорічну оздоровчу кампанію витратили близько 5 мільйонів гривень з обласного бюджету та понад 6 мільйонів гривень з місцевих бюджетів. Ще більше половини суми залучили від спонсорів», - зазначила Світлана Богатирчук-Кривко.
Зокрема, під час канікул відпочили більше 27 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. А це 1017 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1517 дітей з інвалідністю, 3801 чорнобилець, 1450 дітей учасників АТО та 274 школяра з Донецької та Луганської областей.
В цілому на Рівненщині з початку літа працювали 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 216 з денним перебуванням та 383 літніх мовних табори на базі шкіл.
Водночас, з Рівненщини було направлено на оздоровлення 318 дітей до УДЦ «Молода гвардія» (Одеса) та 62 дитини до МДЦ «Артек» (Пуща-Водиця Київської області). Крім того, Рівненською ОДА було організовано відпочинок 133 дітей соціально незахищених категорій в Польщі, Франції та Німеччині.
Оздоровча кампанія на Рівненщині триватиме до кінця року.
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