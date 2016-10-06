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¤ Шахрай із в’язниці ошукував громадян Майже півтори тисячі кримінальних проваджень за фактом шахрайства відкрито з початку року на Рівненщині. Через необачність, а заразом і довірливість громадян до незнайомих їм осіб, до рук аферистів потрапляють накопичені роками заощадження рівнян і жителів області. Розкрити шахрайські схеми, які зловмисники щоразу вдосконалюють, нелегко, однак костопільським оперативникам вдалося вийти на слід аферистів. Засуджений за крадіжки 35-річний житель Сарненського району, який відбуває покарання в одній із установ на території Рівненщини, «заробляв» на життя чи то за ґратами, чи то на подальше безбідне існування на волі по телефону. Зловмисник, зазвичай, повідомляв про дорожньо-транспортну пригоду або про перебування когось із родичів у медзакладі та наголошував на необхідності термінових коштів для лікування і порятунку нібито потерпілого. Для реалізації своєї злочинної діяльності користувався послугами костопільських таксистів, які під’їжджали до помешкань ошуканих за грішми і перераховували їх через термінал на банківські картки чи поповнювали рахунки мобільних номерів телефонів. «Наразі поліцейські довели причетність зловмисника до семи скоєних кримінальних правопорушень, — повідомив начальник Костопільського відділу поліції Микола Ловин. — Від його афер постраждали семеро жителів Костополя на загальну суму майже 45 тисяч гривень. Досудове розслідування за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває. Правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів». Тож тепер термін ув’язнення чоловіка може продовжитися мінімум на три роки. Відділ комунікації поліції Рівненської області



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