У десятьох свідків “амнезія” в “бурштиновій” справі 9 травня
Подію 9 травня 2014 року у «бурштиновому» краї на Рівненщині, де сталася озброєна сутичка між людьми колишнього нардепа Продивуса і нелегальними копачами села Клесів, правоохоронці кваліфікують, як теракт. У той день люди Продивуса спортивної тілобудови на джипах відкрили по селянам, які копають бурштин, вогонь з нарізної зброї. У такий спосіб хотіли «віджати» клондайки про що і заявили жителям Сарненського району.
У відповідь місцеві обстріляли та побили кілька джипів, та ще кілька авто незваних гостей спалили. Втім, тепер свідки від своїх показів відмовляються, повідомляє агенція новин «Рівне Інформаційне» з посиланням на Рівненську обласну прокуратуру
Свої покази щодо групи осіб, яких обвинувачують у теракті, кардинально змінили усі десять свідків. Тепер місцеві кажуть, що того дня вони вже не бачили озброєних та одягнених у камуфльований одяг і балаклави людей-спільників підсудних. Хоча раніше вони не вагаючись вказували на цих людей.
Місцеві бурштинокопачі кажуть, що справа тягнеться вже два роки, тому на суд свідки вже давно махнули рукою, бо вважають, що він куплений екс-депутатом.
Тепер прокуратура за фактом дачі завідомо неправдивих показань розпочала розслідування. Справу «свідків» повернули до поліції. За обман, якщо такий доведуть, їм загрожує кримінальна відповідальність.
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