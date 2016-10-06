Рівненський пенсіонер викинувся з вікна

¤ Квасилівських дітей не пустять до рівненських дитсадків Влада Квасилова має докласти усіх зусиль, щоб захистити права мешканців селища. Про це заявив голова громадської організації «Новий Квасилів» Павло Дутко після того, як стало відомо про розпорядження ... =>>>=

¤ «Створюємо кооперативи – розвиваємо село» З переходом Агрохолдингу «МРІЯ» під управління нових власників – великих банків та інвестиційних фондів – вже другий рік поспіль одним з найважливіших соціальних напрямків роботи Компанії є популяриза... =>>>=