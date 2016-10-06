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На Рівненщині через паління в ліжку обгорів селянин

Пожежа сталася в одному з приватних господарств у селі Рисвянка Рівненського району.

За інформацією прес-служби головного управління ДСНС України в Рівненській області, на місці події працювали бійці пожежно-рятувальної частини обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники за допомогою підручних засобів швидко ліквідували займання. Вогонь пошкодив постіль на ліжку в кімнаті.

Під час пожежі отримав опіки гомілки 45-річний власник помешкання. Його винесли на свіже повітря.

На даний час чоловік госпіталізований до опікового відділення Рівненської обласної лікарні.

Попередня причина пожежі – необережність під час куріння.

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