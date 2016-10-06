|№779 від 06.10.2016p.
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Смертельна ДТП сталася в Острозькому районі
30 вересня, близько 9:30 на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина загинула і троє постраждали.
Слідчо-оперативна група, яка працює зараз на місці події, попередньо встановила, що поблизу села Верхів у результаті лобового зіткнення «ВАЗ 2106» і «Skoda Octavia» 53-річний пасажир, житель с. Дермань 2 Здолбунівського району, загинув на місці події. Троє потерпілих доставили в Острозьку центральну районну лікарню.
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