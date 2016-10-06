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Житель Рівненщини, на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне», врізався в бетонну електроопору

28 вересня житель Рівненщини потрапив у ДТП на автодорозі в селі Струмівка Луцького району. Водій перебуваючи за кермом автомобіля «Seat» врізався в бетонну електроопору. Як повідомляють у поліції Волинської області автопригода сталася о 6 годині ранку на автодорозі сполучення «Устилуг-Луцьк-Рівне» в селі Струмівка. Попередня причина ДТП – 19-річний житель села Великий Олексин не впорався з керуванням транспортного засобу та допустив зіткнення з бетонною електроопорою.

Хлопець отримав тілесні ушкодження, його відразу госпіталізували до травматології Луцької центральної міської клінічної лікарні. Медики діагностували в постраждалого, зокрема, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

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