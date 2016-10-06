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У Рівному зловмисника затримали, коли він намагався потрапити в чужу квартиру.

1 жовтня рівно о 16.41 патрульним надійшов виклик про крадіжку з квартири на вулиці Дубенській. Екіпаж, який патрулював поруч, за хвилину був на місці події. Завдяки пильності сусідів, які помітили сторонню особу в спільному коридорі, підозрюваного в крадіжці було миттєво затримано в той час, коли він намагався потрапити в чужу квартиру.

Ним виявився 32-річний рівнянин, який уже 4 рази притягався до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення і який мав при собі ключі, щоб відчинити чужі двері. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Підозрюваного доставили до міського відділу поліції та передали карному розшуку для подальших слідчих дій.

Патрульна поліція Рівного

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