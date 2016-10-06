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¤ 9 жовтня – День ріелтора Перевірені досвідом поради ріелторам-початківцям від голови Рівненського регіонального відділення АФНУ, директора АН «Цитадель» Олександра ЛЯШУКА Кожній людині, яка намагається почати свою справу, прос­то необхідний наставник. Навіть у знаменитих спортсменів завжди за плечима розумний і впевнений у підопічному учневі тренер, який часто залишається в тіні і його ніхто не знає. Без наставника в боротьбі за успіх Ви нуль, а з ним - Ви єдине ціле. Отож Вам потрібно знайти таку людину, якій можна довірити свою долю, щоб він допоміг Вам підкорити висоти професійної майстерності. Яка ж ще користь від наставника, крім того, що він ділиться з Вами своїми фаховими знаннями? Над цим напередодні Дня ріелтора розмірковує голова Рівненського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України, директор агентства нерухомості «Цитадель», авторитетний наставник молодих ріелторів області та незмінний експерт «Рівне-Ракурсу» з питань нерухомості Олександр ЛЯШУК (на фото). «Якщо ж Ви зв’язалися з наставником, то граєте за його правилами» Підтримка і розуміння. Якщо раптом у Вашій світлій голові виникла, на Ваш погляд, геніальна ідея, то найчастіше серед родичів і близьких друзів немає таких, які змогли б її оцінити. Але прийшовши до наставника і виклавши її бачення, грамотний вчитель завжди її підтримає, вкаже на можливі помилки і подальші наслідки, може внесе якісь доповнення. Але найголовніше, що він не відкине її, а, навпаки, тільки похвалить за виявлену ініціативу. «Іди з небес!». Успіх будь-якій людині запаморочує голову так, що дуже важко прийти до тями самостійно. Потрібна людина, яка не буде ображатися, сваритися чи принижуватися, а просто кількома словами поставить Вас на місце. Причому не для того, щоб показати Вашу неспроможність, а прибрати запаморочення як чергову перешкоду на шляху до ще більшого успіху. Необхідне коло спілкування. Для того, що б рости, необхідно міняти і оточення. Адже ростете тільки Ви. Ваші друзі та знайомі не цікавляться тим, що стало цікавити Вас. Наставник же, завжди в курсі всіх подій, які стосуються теми, що Вас цікавить. Відповідальна людина. Скільки разів на рік або навіть за тиждень Ви говорите собі слова «Все! Починаю нове життя!». При цьому, навіть визначаєте число або день тижня. Але, вставши вранці, Ви ж починаєте придумувати для самого себе різного роду відмовки, що сьогодні не найкращий день для початку нового життя. І така ситуація відбувається день у день. Якщо ж Ви зв’язалися з наставником, то тут вже граєте за його правилами. Прогуляти, ухилитися або придумати нові відмовки неможливо. У нього є завдання - зробити з Вас людину, яка доб’ється більшого успіху, ніж він сам. Тому він, всіма правдами і неправдами, буде йти до своєї мети, незважаючи на те, яка сьогодні погода, день тижня тощо. Оцінювач ситуації. Нерідко Ви самі могли помічати, що чужі проблеми в ваших очах виглядають дріб’язково. При цьому зі своїми Ви самі впоратися просто не в силах. У такій ситуації, наставник підкаже чи реально дана проблема настільки незбагненна або це чергова Ваша вигадка. Може навіть варто приступити до її вирішення трохи пізніше, після того, як отримаєте нові сили та нові знання. «Володіти перевіреною інформацією і вміти спростувати неправду» Отже, ми змогли визначитися, що краще за все починати якусь нову справу не самостійно, а з надійною і досвідченою людиною під боком. Ріелторство не є винятком. Найкращим наставником в цій професії є людина, яка знає і може допомогти впоратися не тільки з великим потоком інформації, але і поділитися секретами, які він особисто сам відкрив для себе на практиці. Сподіваюся, що практичні поради від людини, яка працює на ринку нерухомості півтора десятка років, будуть корисні ріелторам-новачкам. 1. Де б Ви не з’являлися, не забувайте говорити про свою професію. Потенційні клієнти скрізь і всюди. На зустрічах, ділових переговорах, прогулянках. Багатьох цікавлять питання щодо нерухомості, тільки от не завжди у людей є потрібні люди, кому вони можуть ці питання задати. Станьте саме такою людиною. 2. Не бійтеся спілкування з людьми. Якщо Ви будете поводитися скуто і скромно, то це не піде на благо. Ріелтор - це товариська і дуже комунікабельна людина, яка впевнена в собі та впевнена в тому, що обов’язково допоможе своєму клієнтові. 3. Новачкам необхідно знайти собі наставника. При цьому не соромтеся зайвий раз у нього щось запитати або перепитати. Ви, поки що, нічого не знаєте і не вмієте. Тож не заважайте наставнику навчати Вас. 4. Якщо Ви працюєте в колективі, то цікавтеся досвідом у своїх колег. Задавайте їм питання, наведіть для прикладу різні ситуації з ріелторської практики і дізнайтеся думку фахівців про їх можливе рішення. 5. У вільний час не витрачайте час даремно. Займайтеся самоосвітою. Читайте різні статті, книги, замітки. Цікавтеся досвідом закордонних та вітчизняних колег. 6. Не сперечайтеся з клієнтом. Він завжди правий. Особливо він має рацію, якщо в ріелторстві нічого не розуміє. Свою точку зору довести буде дуже важко. Це швидше виведе Вас з рівноваги, ніж допоможе знайти істину. 7. Навчіться фільтрувати інформацію. Цікавтеся практичними рекомендаціями. 8. Самі знаєте, що в ріелторстві існує багато міфів і казок, які в реальному житті не знаходять підтвердження. Для того, щоб Ви самі і наш клієнт не піддавалися всім цим міфам, необхідно володіти тільки перевіреною інформацією і уміти спростувати неправду. 9. Чистота запорука успіху. Ваше робоче місце уособлює Ваші думки та дії. По тому, як розташовані на письмовому столі речі, можна судити про те, наскільки можна бути впевненим у людині. Тому завжди стежте за порядком. 10. Здоровий спосіб життя. Якщо Ви схильні до безладного життя, то і справи у Вас будуть йти так само. Все, що ми їмо і п’ємо, відображається на нашому обличчі та фігурі. Відповідно, намагайтеся правильно харчуватися, виспатися і менше нервувати. «Намагайтеся стежити за собою, тому що Ви – ходяча реклама» 11. Зовнішній вигляд. Для жінок - це хороший непомітний макіяж, акуратні руки із класичним манікюром. Для чоловіків - гладко виголене обличчя, чисті руки. І для всіх категорій - це чистий одяг у діловому стилі, чисте взуття, свіжий запах з рота. Іншими словами, намагайтеся стежити за собою і своєю зовнішністю, тому що Ви - ходяча реклама. 12. Навчіться легко переносити відмови. Врахуйте, що з десяти клієнтів вісім Вам можуть сказати «НІ!». При цьому не варто зі сльозами на очах бігти і плакати в подушку або замикатися в собі. Ідіть далі та знаходьте тих людей, кому Ви справді потрібні. 13. Пунктуальність. Якщо на початку своєї кар’єри Ви будете постійно спізнюватися на зустрічі або переговори, то бажання клієнтів співпрацювати з Вами зникає. Краще прийдіть на 15 хвилин раніше і самі зачекайте, ніж будете поспішати. 14. Постарайтеся спланувати свій день. Для цього краще завести щоденник, в якому потрібно відзначати не тільки плани на наступний день, тиждень, місяць, а й усі зустрічі. Це потрібно для того, що б раціонально розраховувати необхідні зусилля і час. 15. Буває, трапляються новачки, яким з першої хвилини щастить. Вони швидко все схоп­люють, їм легко даються всі спів­бесіди, до них «липнуть» клієнти. Тут як раз і чекає найнебезпечніша недуга - зоряна хвороба. Зарозумілі і самолюбні ріелтори користуються попитом недовго, тож дуже швидко падають на дно. Тому намагайтеся контролювати цього «звіра». 16. Робіть висновки тільки на перевірених фактах. Якщо Ви десь допустили помилку, запам’ятайте її та не допустіть її повторення. 17. Будьте чесні та прозорі в розмові з клієнтами. Врахуйте, якщо дана угода пройде успішно, то клієнт буде обов’язково рекомендувати Вас своїм друзям і знайомим як висококваліфікованого фахівця. Не псуйте свою репутацію. 18. Продавайте свої знання. Навчіться переконувати оточуючих, що без Вас їм буде дуже складно на ринку нерухомості. 19. Ніколи не залякуйте клієнта. Розповідями про те, що на ринку багато шахраїв і можна дуже довго знаходити необхідний об’єкт, Вас як фахівця не врятують. 20. Мабуть, найважливіша порада - будьте позитивним. Хороші і приємні думки, посмішка на обличчі, світле майбутнє попереду. Сподіваюся, що дані практичні рекомендації будуть корисні не тільки тим людям, які вирішили стати ріелторами, але і для звичайних людей, які хочуть реалізувати себе в житті та досягнути успіху в цій перспективній і завжди актуальній на ринку праці професії. Записав Олесь ДУБОВИК



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