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Архів «РР»: Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Жовтень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¤ Заробітна плата працівників Рівненщини Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–серпні 2016р. становила 4147 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (1450 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 31,90 грн. Порівняно з січнем–серпнем 2015р. номінальна заробітна плата збільшилася на 22,9%, або на 774 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 6,6%. Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–серпні 2016р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9406 грн), лісового господарства та лісозаготівель (7728 грн), з виробництва електричного устатковання (7445 грн), фінансової та страхової діяльності (5803 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5635 грн). Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2883 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (3055 грн), освіти (3333 грн) на 30,5–19,6% менша, ніж у середньому по області. Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (2039 грн), наукових досліджень і розробок (2435 грн), поштової та кур’єрської діяльності (2368 грн), надання інших видів послуг (2325 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (3000 грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів (3186 грн). Головне управління статистики у Рівненській області



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