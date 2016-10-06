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На Рівненщині за користування водою сплачено понад 22,2 млн. грн.

У Рівненській області нараховується 1830 платників рентної плати за спеціальне використання води, які за 8 поточного року перерахували до бюджетів усіх рівнів 22,2 млн. гривень, що на 2,2 млн. грн. перевищує минулорічні показники. Ця сума рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами.

Відповідно до норм Податкового кодексу платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Нагадаємо, що рентні платежі, частина яких залишається в місцевих скарбницях, мають велике значення для фінансування потреб бюджетної сфери, соціальних програм, а також спрямовуються на відновлення природних ресурсів.

ГУ ДФС у Рівненській області

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