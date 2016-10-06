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«Королева осені»,

«Королева осені»,

яка зміцнить нерви й допоможе очам

Хризантема перекладається як сонячна квітка, а ще її називають королевою осені, бо цвіте довго й пишно, аж до самих морозів. Незважаючи на приморозки, дощі й похмурі осінні дні, вона милує своїми кольорами, розмаїттям квітів і особливим ароматом. Багато століть тому, ще в Стародавньому Китаї, хризантему використовували не лише для естетичної насолоди, а й для лікування і в їжу. Особливо цінували квіткові голівки рослини.

Пелюстки квіток хризантеми містять у великій кількості калій, селен, магній, цинк та інші корисні речовини. У квітах є також гідрокарбонові сполуки, амінокислоти, ефірні олії, глікозиди тощо. Завдяки такому складу, використання квітів повсякденно сприяє відновленню здоров’я. Так, у складі хризантем є велика кількість ефірних олій, які сприятливо впливають на стан людей із хворобою Паркінсона. Народна медицина рекомендує їм розтирати руками квіти хризантеми й вдихати їхній аромат.

За гіпертонії, головного болю готують відвар: 2 ст. л. сухих чи 3 ст. л. свіжих подрібнених квітів залити 1,5 склянки окропу. Варити 5-7 хв на слабкому вогні, настояти 30-40 хв. Приймати по третині склянки 2-3 рази на день за 30 хв до їди. Курс 2-3 тижні кожного місяця, а за головного болю - до повного одужання.

Змішати в рівних пропорціях листя смородини, ягоди обліпихи та квіти хризантеми. Залити повну 1 ст. л. збору склянкою окропу, настояти 30 хв. Пити як чай.

У разі ревматизму, артриту, поліартриту як допоміжний засіб використовують олійний настій хризантем. Заповнити банку квітами й залити маслиновою чи соняшниковою олією. Настояти в темному місці 3 тижні. Викристовувати як розтирання.

Також у разі суглобового болю, травм тощо для місцевого застосування рекомендують настоянку пелюсток хризантеми. Банку з темного скла заповнити наполовину пелюстками квітів і залити квіти спиртом (горілкою) так, щоб він покривав пелюстки на 3-4 см. Щільно закрити й поставити в прохолодне темне місце на 6 тижнів. Настоянка також помічна від укусів комах, висипань та за інших подразнень шкіри.

У разі кон’юнктивіту, блефариту, інших хвороб очей застосовують настій пелюсток хризантеми. 1 ст. л. сухих чи 2 ст. л. свіжих пелюсток залити склянкою окропу, настояти годину. Настоєм промивають очі, протирають повіки, а перед сном можна робити примочки на очі на 5-10 хв.

Від головного болю роблять компреси: жменю квітів (сухих чи свіжих) облити окропом і прикласти до скронь, закріпивши хусткою чи якоюсь пов’язкою. Компреси змінюють двічі-тричі, поки біль не стихне. Так само роблять примочки до інших болісних місць на тілі.

Квіти хризантеми (дрібно нарізані пелюстки) можна додавати в борщі, салати, посипати ними як зеленню другі страви. Із квітів варять варення, використовують для чаїв. Так, хризантеми надають чаю легкого ніжного присмаку й аромату, не заглушаючи при цьому смак самого чаю та інших його компонентів. Вважають, що ліпше додавати сухі пелюстки квітів у вже готовий чай чи окремо заварювати цілі квіткові бутони, а заливати не окропом, в водою, доведеною до кипіння.

Можна приготувати чай зі свіжих пелюсток хризантеми, який зміцнює імунну систему: 1 ч. л. дрібно нарізаних пелюсток заварити склянкою доведеної до кипіння води, додати кілька розчавлених ягід калини (горобини чи винограду). Через 5-10 хв напій готовий. Підсолодити медом. Такий чай нормалізує емоції, тонізує, бадьорить і сприяє поліпшенню зору.

Як потогінний засіб у разі застуди і як сечогінний та очисний вживають хризантемно-липовий чай (по 0,5 ч. л. пелюсток хризантеми та сухого липового цвіту на склянку води). Настояти й пити як звичайний чай.

Вазон із хризантемою варто мати в кожній оселі: ця квітка поліпшує мікроклімат завдяки своїй здатності виділяти речовини з бактерицидною дією, схожою на ту, яку мають хвойні дерева.

06.10.2016Любов ДУДЧЕНКО, кандидат біологічних наук.


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