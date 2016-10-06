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Архів «РР»: Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Жовтень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¤ Осінні засоби для зміцнення імунітету Вітамінний чай із горобини. Узяти 2 ст. л. сухих ягід горобини звичайної, залити в термосі 0,5 л окропу, настояти 1-2 години, перецідити, пити по 1/3 склянки тричі на день. Проросле зерно. Узяти 100 г сухого зерна пшениці для чоловіків і 80 г - для жінок, перебрати, промити в теплій перевареній воді, потім обполоснути холодною водою й розсипати в затіненому місці на змоченому махровому рушнику таким чином, щоб другим кінцем можна було зверху прикрити пшеницю. Пророщувати добу, а то й більше, доки паростки не досягнуть розміру 1 мм (вони не мають перевищувати 1,1 мм). Після цього їх ретельно промити, змінивши тричі воду, і їсти, ретельно пережовуючи. Якщо вам важко жувати зерна, то потовчіть його в порцеляновій ступці. Це чудовий загальнозміцнювальний засіб. Відвар вівса з медом. Узяти 1 склянку зерен вівса, залити 1 л перевареної води й тримати на слабкому вогні до випарювання 0,75 частини рідини. Потім перецідити й приймати по 0,5 склянки, додаючи меду до смаку, 3-4 рази на день до їди. Цей засіб не тільки зміцнить організм, а й допоможе в разі запальних захворювань шлунка, кишечнику, болю в суглобах. Сухофрукти з медом. Узяти кураги - 1 склянку; волоських горіхів (ядра) - 1 склянку; родзинок (без кісточок) - 1 склянку; лимон зі шкіркою - 2 шт. Перемолоти все на млинку для м’яса, залити медом (бажано травневим) -1,5 склянки, й добре перемішати. Приймати по 1 ст. л. тричі на день за 30 хв до їди (дітям по 1 ч. л. - 1 дес. л. залежно від віку). Алое з горіхами, лимоном та медом. Узяти 100 г соку алое, 500 г подрібнених ядер волоських горіхів, 300 г меду й сік 3-4 лимонів. Усе добре перемішати. Приймати по 1 дес. л. тричі на день за 30 хв до їди. Для отримання соку використовуйте алое не молодше 2 років. Слід зрізати великі нижні й середні листки, залишаючи верхівку рослини, а також 3-4 верхніх листки, помити їх перевареною водою, обрізати зубчики, перекрутити на млинку для м’яса й відтиснути сік через два шари марлі (можна скористатися сокоробкою). Особливо цінується так званий біостимулювальний сік (метод запропонував академік В.П. Філатов). Для його отримання потрібно помите листя алое покласти на тарілку, прикрити зверху папером і поставити в темне місце в холодильнику на 10-12 діб. За цих умов у клітинах алое відбувається утворення речовин - біогенних стимуляторів, які активізують життєдіяльність клітин. Опісля листя вийняти з холодильника, промити водою, обсушити, обрізати з нього зубчики й потемнілі кінці та відтиснути сік. Увага! Алое протипоказане за гострих захворювань нирок, травного тракту, у 2-3 триместрі вагітності, за гострих запальних процесів у жіночих статевих органах, хвороб серцево-судинної системи в стадії декомпенсації; у разі загострення туберкульозу, ускладненого кровохарканням, та геморою. Не слід також приймати сік алое та інші його препарати занадто довго, особливо в підвищених дозах (наприклад як проносне), оскільки при цьому пригнічується перистальтика кишечнику, подразнюється його слизова оболонка й може виникнути запалення. Волоські горіхи з медом. Змішати в рівних частинах товчені ядра волоських горіхів і бджолиний мед. Їсти по 100 г такої суміші на день за 3-4 прийоми. Цей загальнозміцнювальний засіб дуже корисно вживати людям, які страждають від туберкульозу, ослабленим хворобою, вагітним, матерям-годувальницям та дітям. Також ця суміш помічна за гіпертонії, анемії, атеросклерозу, хвороб печінки, шлунка; у разі закрепів, серцево-судинної недостатності, захворювань нирок , фізичної та розумової перевтоми. Настій шипшини. Узяти 20 г сухих подрібнених плодів шипшини, залити 0,5 л перевареної води, довести до кипіння й варити на слабкому вогні 10 хв, накривши посудину кришкою. Після чого настояти в теплому місці 4-6 годин, перецідити й пити по 0,5 склянки 2-3 рази на день. Цей вітамінний, загальнозміцнювальний засіб помічний за гіповітамінозу, сприяє якнайшвидшому одужанню й підвищує опірність організму до інфекційних захворювань, інтоксикацій та впливу несприятливих метеорологічних чинників. Відвар шипшини з медом. Узяти 2 ст. л. сухих подрібнених плодів шипшини, залити 0,5 л перевареної води, кип’ятити 10 хв на слабкому вогні в емальованому посуді із закритою кришкою, настояти 1-2 години, перецідити, додати 2 ст. л. меду, розмішати до повного його розчинення й приймати по 0,5 склянки 2-3 рази на день. Напій особливо корисний ослабленим хворобою людям, а також за серцевих і ниркових хвороб. Відвар суниць. Узяти 50 г сухих ягід суниць, залити 0,5 л перевареної води, кип’ятити на слабкому вогні протягом 10 хв, настояти 2-3 години, перецідити й пити по 0,5-1 склянці 3-5 разів на день як вітамінний, загальнозміцнювальний, а також сечогінний засіб за подагри, каменів у нирках і печінці та захворювань сечового міхура.



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