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Архів «РР»: Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Жовтень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¤ Непростий вибір Ми з Мариною навчалися разом у медінституті на стоматологів. Вона була весела і розкута. Якось після гучної студентської вечірки опинилася в ліжку з негром-студентом. Маркус навіть не знав, що той легкий секс призвів до тяжких наслідків - Марина завагітніла. Оскільки серйозних стосунків із чорнявцем дівчина не мала, то і не стала йому сповіщати про те, що невдовзі стане батьком. І сама не захотіла робити аборт, чудово усвідомлюючи, як майбутній медик, можливі негативні наслідки. Подруга народила донечку Вірочку. Дівчинка була схожа на маму, а від татуся їй дісталося тільки чорне волосся і смаглява шкіра. Вірочкою стали опікуватися батьки Марини, оскільки студентка знову повернулася гризти граніт науки. Якось усім гуртом ми заповнили анкети на отримання грін-карти, навіть не сподіваючись на позитивний результат. І - о диво! - Марина виграла! Порадилася з батьками, і ті зголосилися ще рік доглядати за онучкою, допоки їхня донька облаштується в Америці. Та все виявилося не таким райдужним. У Штатах Марина влаштувалася помічником лікаря, отримуючи 5 доларів на годину й знімаючи соціальне житло, тож ні через рік, ні через два не змогла зібрати грошей на квиток в Україну, та і забирати донечку поки що не було куди. Батьки злилися, але іншого виходу не було - ростили онуку. Тільки за чотири роки Марина познайомилася в Нью-Йорку з бізнесменом українського походження і вийшла за нього заміж. Торік молодята приїхали в Україну, але на них чекала низка розчарувань. Так, Вірочка називала мамою свою бабусю, а до рідної матері навіть не хотіла підходити. Та і батьки моєї подруги прикіпили душею до онуки і не хотіли її більше віддавати, мовляв, Марина може народити собі дитину від Марка, а цю нехай залишить в Україні. Урешті справу було залагоджено - американський чоловік запропонував тестю і тещі 20 тисяч доларів, і вони таки підписали дозвіл на виїзд Віри (вони оформили опіку над онукою, щоб отримувати всі соціальні пільги). Але тут заарканилася сама дівчинка, яка навідріз відмовилася їхати за океан, а висловила бажання залишитися в Україні з «мамою» і «татом». Довелося піддурити дитину, сказавши, що відвідають «Дісней-ленд», а потім повернуться назад. Днями розмовляла з подругою скайпом. Марина перебуває на роздоріжжі - Віра весь час плаче і проситься додому в Україну, а Марка дуже дратує поведінка чужої дитини. Тож дівчину поставлено перед вибором - або залишитися з чоловіком, а доньку відвезти батькам, або ж разом із Вірою повернутися на рідну землю. І такий вибір між двома найріднішими людьми зробити, повірте, дуже складно.



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