Додати у "Закладки"



Архів «РР»: Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Жовтень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¤ Юні олімпійці з усієї України змагалися в «Артеку» З 23 по 30 вересня в Міжнародному дитячому центрі «Артек», що у Пуща-Водиці, відбувся фінал Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя». Головна мета заходу – привернення уваги дітей до активного та здорового способу життя й олімпійського руху. Національний олімпійський комітет України, який є ініціатором цього спортивного свята, вже вшосте зібрав найспортивніших, найактивніших і найрозумніших дітей з усіх куточків нашої країни. І шостий раз поспіль Рівненську область на цих змаганнях представляє команда «Екстрім» учнів 6-7-х класів НВК «Колегіум» м. Рівне. Цього року на фінал приїхали команди з 25 регіонів України. На урочистому відкритті Заходу були присутні чемпіони та призери Олімпійських ігор різних років: Яна Шемякіна, Олена Говорова, Ганна Безсонова, Олена Садовнича, Юлія Прокопчук та ін. Відкрити змагання «Олімпійське лелеченя – 2016» та запалити Олімпійський вогонь було надано олімпійській чемпіонці Ігор ХХХ Олімпіади в Лондоні – Яні Шемякіній. Програма змагань складалась з чотирьох конкурсів: презентації команди, комбінованої естафети, олімпійської вікторини та рухливої гри «Артбол». Рівняни досить вдало виступили у всіх чотирьох конкурсах, посівши високі місця, але перемогти вдалось лише в одному – «Олімпійській вікторині». Цього разу переможцями тут стали одразу дві команди – Луганської та Рівненської областей, які у фіналі дали найбільше правильних відповідей, продемонструвавши витримку та кмітливість. До речі саме в цьому конкурсі команда «Екстрім» є беззаперечним лідером на теренах України за кількістю перемог та призових місць, підтвердивши високий рівень і цього разу. Протягом тижня на учасників чекали рухливі, творчі, інтелектуальні та спортивні випробування, зустрічі з уславленими олімпійцями й незабутні емоції, які, без перебільшення, подарував їм «Артек». Незабутні враження на юних олімпійців справила зустріч з видатними спортсменами України: Катериною Садурською, Дмитром Митрофановим, Лілією Подкопаєвою та Георгієм Зантарая. До речі, що стосується останнього гостя, то тут у рівнян залишиться не лише спогад про зустріч, а й олімпійська футболка, яку спортсмен люб’язно погодився передати в олімпійський музей школи. На зустрічі спортсмени поділились своїми спогадами про дитячі роки навчання в школі та початок своєї спортивної кар’єри. Не оминули гості своєю увагою здоровий спосіб життя, зокрема спосіб харчування та активний відпочинок, якому потрібно приділяти багато часу. Дали відповідь на численні запитання найдопитливіших учасників заходу. По закінченню зустрічі гостей проводжали бурхливими оплесками та щирими словами подяки за позитивні емоції та мудрі поради. Окрім того всі бажаючі мали змогу сфотографуватись та взяти автограф.



Переглядів: 5

<<- Попередня стаття

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст:

Анонсовані статті свіжого № 778 від 29.09.2016p. ¤ Квасилівських дітей не пустять до рівненських дитсадків Влада Квасилова має докласти усіх зусиль, щоб захистити права мешканців селища. Про це заявив голова громадської організації «Новий Квасилів» Павло Дутко після того, як стало відомо про розпорядження ... =>>>= ¤ «Створюємо кооперативи – розвиваємо село» З переходом Агрохолдингу «МРІЯ» під управління нових власників – великих банків та інвестиційних фондів – вже другий рік поспіль одним з найважливіших соціальних напрямків роботи Компанії є популяриза... =>>>= ¤ У Рівному запрацювали «Розумні» зупинки У Рівному урочисто відкрили «Розумні» зупинки. Вони обладнані за європейськими стандартами: електронне табло з інформацією про рух громадського транспорту, безкоштовний wi-fi та роз’єми для підзарядки... =>>>= ¤ Новий проект НОКУ #Olympiclab у Рівному Проект #Olympiclab покликаний посилити впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл. Його метою є залучення молоді до олімпійського руху та пропагування здорового... =>>>=





