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В Рівному відбувся Всесвітній день ходьби

Всесвітній день ходьби вперше був проведений в далекому 1991 році в Німеччині. Нині, у заході щорічно беруть участь мільйони людей по всьому світу. Щорічно захід проводиться за ініціативи Міжнародної асоціації Спорту для всіх – «ТАФІСА», яка займається популяризацією рухової активності серед людей всіх національностей, вікових і соціальних груп.

Основним завданням подібних заходів є популяризація ходьби, як одного з найлегших і найдоступніших видів фізичної активності, що дозволяють підтримувати спортивну форму і пропагувати здоровий спосіб життя серед населення.

В Рівному четвертий рік поспіль організацією і проведенням заходу займався комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради спільно з відділенням НОК України в Рівненській області.

Всі присутні на заході учасники перед початком квесту, могли скористатися пунктом прокату спортивного інвентарю. Найактивніші як слід розім’ялися перед проходженням дистанції за допомогою різноманітних м’ячів, фрізбі, обручів та ракеток, що дозволило неабияк підняти настрій всім присутнім.

Перш ніж взятися за подолання маршруту, частина учасників також долучилися до розминки, котру проводили практики «скандинавської ходьби» (її також називають «фінською ходьбою»). Це оригінальний різновид фітнесу, під час якого для подолання пересічної місцевістю використовують спеціальні палиці, що дозволяють задіяти всі необхідні групи м’язів для підтримання тіла в тонусі.

Організатори ставили перед собою мету залучити всіх бажаючих до заходу, щоб «пройтися містом зі змістом». Кожен учасник після реєстрації отримував карту із завданнями, користуючись підказками з якої повинен був обійти заздалегідь визначені місця.

Любителі активного дозвілля, проходили п’ять контрольних пунктів: Магазин спортивного одягу «Гера»; Спортивний клуб «Фітнес Сіті»; Мотузковий парк «Тарзан»; Магазин спортивного та туристичного спорядження «Горгани» та Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку, котрі й були спонсорами заходу і надали призи для тих, кому «посміхнулася фортуна» в ході лотереї, яка очікувала на учасників, котрі успішно подолали всю дистанцію.

Спонсором стали і організатори першого в Рівному фестивалю кави «RIVNE COFFEE FEST – 2016», який відбувався одночасно з Днем ходьби.

Перед розіграшем призів, за традицією були нагороджені наймолодший учасник заходу, котрому не виповнилося ще й 2 років, та найстарший, котрому вже понад 72.

06.10.2016


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