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«Спорт для всіх – радість життя»
В Рівному у приміщенні комунального закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Рівненської обласної ради відбувся обласний спортивний фестиваль «Спорт для всіх – радість життя» з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку.
Захід розпочав директор комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, голова Відділення НОК України в Рівненській області Микола Петренчук, він вручив подяки і грошові винагороди від Відділення НОК України в Рівненській області тим ветеранам фізичної культури і спорту, які були активними учасниками Всеукраїнських та міжнародних змагань в 2016 році.
Програма фестивалю складалася з настільного тенісу, шашок, дарту і більярду у попередньо сформованих трьох вікових категоріях в 35-50 років, 51-60 років і 61+.
Змагання з шашок між жінками завершилися тріумфом Рубель Валентини в категорії 35-50 років, Никитюк Галини серед спортсменок віком 51-60 років і Зелінської Серафими в категорії 61+. Серед чоловіків перше місце в наймолодшій категорії виборов Жабчик Роман, в середній Жабчик Сергій, а у найстаршій Іткін Леонід.
В змаганнях з дарту перемогу серед спортсменів віком 35-50 років здобув Сікорський Віталій, Бражніков Олександр став найкращим у віці 51-60 років, а Мосьпан Володимир здолав усіх суперників в категорії 61+.
В настільному тенісі призові місця розподілилися наступним чином: в категорії 35-50 років перемогу здобув Пінчук Віталій, 51-60 років Боровець Микола і серед спортсменів віком 61+ переміг Кімстач Юрій.
У змаганнях з більярдного спорту перемогу здобули Радей Олександр та Мурашко Олександр.
Переможці та призери змагань були відзначені медалями і дипломами комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та призами Відділення НОК України в Рівненській області.
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