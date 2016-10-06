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«Розминка від чемпіона» крокує поліським краєм

Черговий тур обласного спортивно-масового заходу «Розминка від чемпіона», що триває зараз на Рівненщині, пройшов у Локницький ЗОШ І-ІІІ ступенів Зарічненського району. Участь у заході брали майстри спорту України міжнародного класу зі спортивних танців на візках серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату Іван та Надія Сіваки.

Тутешня дітвора з очевидним інтересом поспілкувалася з відомими чемпіонами. Вони, у свою чергу, наполегливо переконували школярів у важливості занять фізичною культурою. Спортсмени цікаво розповідали про свій непростий шлях у спорті, про те, щоб здобути багато нагород необхідно старанно працювати.

Потім запальні спортивні танці пощастило побачити учням та педагогам навчального закладу. Показові виступи танцювального дуету зачаровували глядачів своєю яскравістю, стрімкістю та грацією. Одним словом, викликали неабияке захоплення. Тож, танцювальна розминка пройшла бадьоро і весело, залишивши в усіх учасників заходу чудовий настрій. Після феєричних танців, всі учні мали змогу взяти у спортсменів автографи а також фотографувалися з ними.

З нагоди проведення «Розминки від чемпіона» у школі відбувся конкурс малюнку на спортивну тематику. Переможці отримали призи від Відділення Національного олімпійського комітету України у Рівненській області. А сам навчальний заклад отримав від гостей набір спортивного інвентарю.

Наступний тур «Розминки від чемпіона» пройде у Дубровицькому районі.

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