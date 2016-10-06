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¤ Хвороби від домашньої техніки Як не заробити електромагнітну алергію Власне житло, навіть, якщо воно невеличке, дарує нам відчуття свободи та затишку. Тож аби це гніздечко було якнайприємнішим, ми готові вкладати всі сили та кошти – в побут, привабливий інтер’єр, різноманітну сучасну техніку. Однак часто саме цим самі й робимо власне помешкання небезпечним для нас же … Побутова техніка - друг чи ворог, і скільки її може бути в домівці, аби не зашкодити нашому здоров’ю? Над цим питанням в останнє десятиліття замислюється все більше вчених. Адже мобільні телефони, комп’ютери, фени, мікрохвильовки й багато іншої техніки, що так полегшують нам життя, виявляється, його і вкорочують. Електричні та магнітні поля від приладів створюють небезпечний для нашого здоров’я електромагнітний смог. Він і породив абсолютно нову хворобу останнього десятиліття, яку в лікарських колах вже прозвали алергією на електромагнітне випромінювання. За підрахунками, на сьогодні кожна тисячна людина, тобто 1% усього населення Землі, має цю недугу, й лідером за темпами її поширення є Швеція, де підвищене електросприйняття спостерігається майже у 250 тисяч пацієнтів, а це близько 2,5% шведів. І з кожним роком техніки та технологій, які підвищують електромагнітне поле, все більшає. Тож є побоювання, що ця недуга стане однією з головних проблем нашого та майбутніх поколінь. Саме через це Рада Європи та окремі європейські уряди рекомендували своїм громадянам переходити на більш безпечні провідні Інтернет-з’єднання замість Wi-Fi та мобільних телефонів. Спостереження американських учених переконують: довготривале перебування під дією підвищеного електромагнітного фону збільшує ризик появи онкологічних, репродуктивних, імунних, вегетативних, серцево-судинних і нервових захворювань. А технікою, яка дає це електромагнітне випромінення, ми користуємося щодня – їдучи в транспорті, на роботі, а згодом ще й удома. Тож як не стати жертвою електромагнітної алергії, як правильно облаштувати свій дім, аби він справді став фортецею здоров’я і краси, ми поцікавилися в провідного наукового співробітника Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Кавецького НАН України, завідувача кафедри біофізики Білоцерківського національного аграрного університету Ігоря ЯКИМЕНКА. 15% населення – гіперчутливі до електромагнітного випромінювання - Сучасна людина постійно перебуває під дією потужного електромагнітного поля, яке створюють прилади. Навіть уже подейкують про появу новітньої хвороби — електромагнітної алергії. Яка техніка найбільш небезпечна за рівнем випромінювання? - Уся техніка, бо сьогоднішнє суспільство геть електризоване. Але останніми роками з’являються нові й нові технології, які на порядки збільшують цей так званий електромагнітний смог. Передусім – це засоби мобільного зв’язку, радіо, телебачення. Але особливо мобільні, бо це якраз випромінювач, який ми підносимо до нашого мозку, а відтак безпосередньо його опромінюємо. Тут відстань - дуже важливий чинник, від якого залежить ступінь шкоди. Західні експерти дають оцінку, що від 6 до 15% усього населення – гіперчутливі до електромагнітного випромінювання люди. Це якраз та потенційна група ризику. Як в одних людей, приміром, є алергія на пил, пилок рослин чи ті чи ті продукти, так у цієї категорії – до 15% землян, може бути алергія на електромагнітне випромінювання. Усе залежить від особливостей організму, природа цього явища дуже мало вивчена. Низка країн його не визнає на законодавчому рівні. А от у Швеції визнають і лікарняний дають у разі загострення цієї недуги. Але в будь-якої людини, навіть не гіперчутливої, якщо вона постійно перебуває в такому підвищеному фоні, починаються порушення метаболізму. Це так звані вільнорадикальні процеси – виникають вільні радикали кисню, азоту, за цим настає окисне ушкодження ДНК, що вписується в схему дії багатьох мутагенних і навіть канцерогенних чинників. Інша річ, що не очікували такого від електромагнітного поля неіонізівного, бо здається, що в нього енергії недостатньо, але, виявляється, і воно може зумовити такі серйозні наслідки. Симптоми «електромагнітної хвороби» - До яких захворювань може призвести тривале перебування біля джерела електромагнітного випромінення? - У найгіршому випадку – це онкологія. Ось, скажімо, десь за 10 років після появи мобільного зв’язку почали спостерігати збільшення випадків захворюваності на рак. Це свідчення того, що за такий короткий час у користувачів у рази зростає ризик розвитку пухлин головного мозку – невроном, менінгіом, гліом. Окрім того, може й голова боліти, людина швидко втомлюється, ймовірні короткочасна втрата пам’яті, нудота, запаморочення, роздратування, класичні алергійні реакції. Грамотні західні експерти рекомендують: якщо у вас з’явилися проблеми зі здоров’ям, то один із чинників, який треба проаналізувати й убезпечитися від нього, - це електромагнітне випромінювання. Техніка користування комп’ютером та мікрохвильовою піччю - Зараз люди, особливо городяни, проводять за комп’ютером більшість свого часу. Про те, що він погано впливає на зір і хребет, ми ніби знаємо. А ось про що ми не здогадуємося? Якої ще шкоди нам завдає захоплення комп’ютером? - Випромінювання монітора, якщо це LCD, - мінімальне. Тут людина, яка за ним працює, більше матиме напруження зору чи головний біль від емоційного навантаження. Що стосується системного блоку чи ноутбука, там є і високо-, і низькочастотне випромінювання. Воно зазвичай невисокого рівня, інша справа, якщо ноутбук безпосередньо біля вас, тут парадокс: він випромінює менше, ніж стаціонарний блок, але шкоди від нього більше. Тобто небажано його на коліна ставити або працювати на ньому в ліжку, не можна користуватися ним системно й годинами. І ще серйозна загроза, що нині з’явилася, - так званий WI-FI зв’язок. Ноутбук буде однозначно зв’язаний з Інтернетом через WI-FI – а це вже мікрохвильове випромінювання, воно значно інтенсивніше, ніж від самого комп’ютера. - Ще один поширений вид техніки в помешканнях - мікрохвильові печі. Наскільки користування ними є безпечним? - Мікрохвильовка має величезні потужності порівняно з іншою побутовою технікою, але вони всередині, адже якісна піч екранує електровипромінювання. І тому, що їжа гріється цими електромагнітними полями, з моєї точки зору, споживати її безпечно. Але є такий момент: якщо екран поганенький або дверцята мікрохвильовки нещільно зачиняються, вона може давати потужні зовнішні поля, які можуть бути шкідливими. Ми це заміряли. Тому під час роботи мікрохвильовок від них треба триматися подалі. Буває, що зовні пічка нормально виглядає, але на порядки порушує норми безпеки, бо неідеально заекранована. Тому треба користуватися пічкою, в якої не скінчився термін придатності, дбати, щоб це була якісна річ, і по можливості перевіряти її. Діти й побутові прилади - Зважаючи на всі приховані загрози, діти й техніка – з якого віку їх варто ознайомлювати з нею? Наведіть основні застереження щодо цього. Адже, за дослідженнями шведських та британських учених, діточки, які надто захоплюються комп’ютерами та мобілками, - втричі частіше хворіють на лейкемію. - Дітей можна знайомити з технікою із раннього віку, але тільки розуміючи і враховуючи ризики від випромінювання. Ось, скажімо, комп’ютер, тут треба визначити й оптимальну відстань, на якій сидітиме дитина від монітора, й ту кількість часу, протягом якого вона перебуватиме, не шкодячи собі, не опромінюючись. Що стосується мобільного, то що пізніше дитина візьме його в руки, то краще. Є приклади розвинутих країн, приміром Франції, там на законодавчому рівні заборонили в дитсадках і школах дітям до 14 років користуватися мобільними. І зараз відбувається заборона WI-FI, а в нас це набирає обертів. Річ не в тім, що прогрес треба заборонити, треба розумно користуватися його здобутками. Золоті правила користування побутовою технікою Тож щоб правильно скоригувати свій побут в улюбленому помешканні, фахівці виробили кілька золотих правил. - Передусім пам’ятайте: прилади, що не працюють, краще вимикати із розетки. Адже техніка, під’єднана до електромережі, що працює в режимі очікування, теж є джерелом незначного електромагнітного поля, і що довший провід, то випромінення більше. - Зверніть увагу, як під’єднані ваші люстри – в розрив вимикача має йти не нульовий, а фазовий провід. Якщо цього правила не дотрималися, знайте: в центрі кімнати ви запустили справжню бомбу сповільненої дії – постійне джерело електромагнітного випромінення. - А тепер від стелі погляньмо на підлогу. Якщо ви постелили звичні лінолеумову чи дерев’яну підлогу – добре. Коли ж вирішили, що найкращим варіантом є тепла підлога, знайте: разом із теплом людина від неї отримує втричі інтенсивніше опромінення електромагнітним полем, ніж працівники сучасного офісу, що вщерть заповнений технікою. Тож, звісно, таку підлогу не варто стелити, особливо в спальні. У цьому місці відпочинку все має бути зроблено з натуральних матеріалів і тут не бажано не лише ставити техніку, а й протягувати під ліжком кабелі чи розміщувати їх близько від розеток. - У кабінеті або ж у кухні, де зазвичай найбільше встановлюють різноманітних електроприладів, для цього найбільше підійде місце біля стіни, що виходить на вулицю. Інакше ви можете опромінити людей, що живуть за стіною, або ж тих, хто перебуває збоку або ж позаду від агрегата. - Намагайтеся найбільш уживану техніку ставити хоча б за півтора метра від себе, тобто нехай вона працює якомога далі і якомога рідше. - Щоб запобігти появі потужного електромагнітного поля, фахівці рекомендують не вмикати одразу багато техніки та обирати не надто потужні моделі й почастіше провітрюйте кімнати, особливо перед сном. - Особливе питання – робота за комп’ютером. Ризики захворіти на електромагнітну алергію зменшуються, якщо користуватися сучасною моделлю з рідкокристалічним монітором, за найменшої перерви вимикати або ставити монітор у режим очікування й хоча б щогодини робити перепочинок від роботи. А ще експерти рекомендують комп’ютер і захисний екран заземлити, але зробити це треба правильно:на контур заземлення будинку, а не як дехто заземлює на батареї, труби, «нуль» розетки. І бажано працювати за комп’ютером лише в натуральному одязі, що не електризується, бо синтетика може посилити дію електромагнітного поля на організм. Врахуйте наші поради, і тоді ваш дім приноситиме лише радість, здоров’я та затишок. А ще прислуховуйтеся до свого організму: якщо з’явилися симптоми запаморочення, втоми, роздратування, болить голова – можливо, вам варто взяти відпустку не лише від роботи, а й від техніки?



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