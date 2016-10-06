Яблучний пиріг

Все дуже просто: борошно змішуємо з цукром, додаємо масло кімнатної температури, перетираємо в крихти, приблизно грам 150 крихт відкладаємо. В залишок додаємо сметану, розпушувач, перемішуємо, додаємо яйце, ще раз вимішуємо. В форму викладаємо тісто, зверху - порізані яблука, присипаємо корицею, а зверху крихти, які ми відкладали. Випікаємо при 180С° 35-40 хвилин.
Охолоджений пиріг можна присипати цукровою пудрою.
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