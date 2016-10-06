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Яблучний пиріг

320гр.- пшеничне борошно 200гр. – цукру 125гр. - масло вершкове 250мл – сметани 1шт. - яйце 1ч.л. – розпушувача 1ч.л. - кориці 4шт. – яблук

Все дуже просто: борошно змішуємо з цукром, додаємо масло кімнатної температури, перетираємо в крихти, приблизно грам 150 крихт відкладаємо. В залишок додаємо сметану, розпушувач, перемішуємо, додаємо яйце, ще раз вимішуємо. В форму викладаємо тісто, зверху - порізані яблука, присипаємо корицею, а зверху крихти, які ми відкладали. Випікаємо при 180С° 35-40 хвилин.

Охолоджений пиріг можна присипати цукровою пудрою.

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