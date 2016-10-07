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¤ Кращі фільми вересня 2016 Літо закінчилося, так і не залишивши враження лавини з крутих екшен блокбастерів, настала осінь з її ухилом в більш серйозне кіно, цілячи на премію «Оскар». Чи буде нам що подивитися в цьому вересні? Джейсон Борн П'ятий фільм у франшизі Борна, нарешті, добрався і до нас. Спроба знімати фільми про Борна без Борна (четвертий фільм, «Еволюція Борна») провалилася і всі з нетерпінням чекали повернення Деймона до персонажу, а той відмовлявся повертатися без колишнього режисера, Пола Грінграсса, який зняв другу і третю частини. Зірки в кінці кінців зійшлися і вихідний склад возз'єднався, ось тільки критики залишилися не в захваті від результату. Ніяких особливих нових відчуттів фільм не дарує, та й взагалі виглядає сильно запізнився. Втім, якщо вам хочеться дорогого екшену без особливих одкровень йому варто дати шанс. Дивимося фільми на http://zerx.co. Дуже сміливо, дуже смішно, а сортиру гумор врівноважується тонкої сатирою і актуальними відсилання. Їжа, яка в жаху від того, що її, виявляється, їдять, паралелей з расизмом ще більше ніж в «Зверополісе», повний відвал голови в сюжеті - коротше, зверніть увагу. Бен-Гур Всі недавні спроби пожвавлення мертвих з метою нажитися на ностальгії закінчувалися провалом, а деякі просто викликали відверте здивування глядачів. Наприклад, ця. Кому в голову прийшло перезняти «Бен-Гура»? Хто ще пам'ятає цей роман, екранізований вже 5 разів, або найвдалішу з цих екранізацій - фільм 1959 року і його 11 «Оскарів»? І головне - хто все ще хоче подивитися на нову версію всього цього? Судячи зі зборів, охочих небагато. Історія дружби, зради і помсти в Стародавньому Римі, камео Ісуса, гонки на колісницях ... Я впевнений, що Тимур Бекмамбетов зробив все, що було в його силах і у фільму навіть відзначають позитивні моменти, тобто справа не в тому, що він відверто поганий, але все ж, без особливо гучних імен на перших ролях і без справжнього відчуття епічності і масштабу цей ремейк не зміг привернути до себе велику увагу. Чудо на Гудзоні Новий фільм Клінта Іствуда присвячений реальній авіакатастрофі, що сталася всього 7 років тому. Літак здійснив аварійну посадку на воду на річці Гудзон і ніхто не постраждав - всі вважали це дивом. Але після почестей і уваги ЗМІ на капітана впало внутрішнє розслідування, яке загрожувало його кар'єрі. Чи зробив він все що міг, щоб уникнути аварії? Чи не піддав чи пасажирів на небезпеку, якої можна було уникнути? Незважаючи на Іствуда і Тома Хенкса в головній ролі, фільм виглядає дуже прямолінійно і нудно, до того ж, сильно нагадує недавній «Екіпаж» Земекіса, де показувалося розслідування дій пілота, який всіх врятував, але був при цьому під коксом. У Земекіса вийшло добре, але дивитися щось подібне ще раз не те щоб тягне. І все ж, якщо вам хочеться твердої старомодною судової драми за реальними подіями - це фільм для вас. Чудо на Гудзоні Більшість недавніх байопіків виходили вкрай прісними і однобокими, прямолінійними, без кінця довбає глядача досить вузьким розумінням історичної особистості і ситуації. «Сноуден» ризикує повторити долю «П'ятої влади» з Камбербетч в ролі Ассанжа - схожа тема, дуже недавні події, величезний скандал і зрив покривів, але сам фільм при цьому мало кого зацікавив. Те, що байопік знімає Олівер Стоун безумовно обнадіює, він не перший раз береться за історичні, документальні проекти, в тому числі виставляють уряд в невигідному світлі. Але трейлер при цьому виглядає все так же плоско - однозначна подача історії, драматизація, шаблонні прийоми. Складним дослідженням складної теми це не виглядає, швидше за короткий просвітницький ролик для масового глядача на тему «а що взагалі сталося щось?». нерв Це молодіжний трилер з черговою гучною ідеєю виглядає як черговий підлітковий трилер з гучною ідеєю, знову якесь новомодне вийшло з під контролю. На цей раз нам показують сайт, де глядачі вказують добровольцям, що їм робити. Якщо ті виконують всі доручення бездоганно, їх чекає головний приз - величезна сума грошей. Ось тільки все заходить куди далі невинної гри в «слабо». Я вирішив звернути увагу на цей фільм з тієї причини, що в трейлері видно задатки чогось дійсно свіжого. На цей раз у них може вийти зробити щось і справді цікаве, з закрученим сюжетом і цікавою розв'язкою. Може звичайно вийти і чергове безідейне вариво, але тут вже вирішувати вам - давати йому шанс чи ні. чудова сімка Ремейк «Чудової сімки» 1960, який сам по собі був ремейком «Семи самураїв» 1954 року. Перший американський ремейк сам по собі був блідою тінню фільму Куросави, але став по-своєму культовим, в тому числі в Радянському Союзі, чи вдасться новій інкарнації запам'ятатися глядачам хоча б до кінця року, поки незрозуміло. Навіть присутність Дензела Вашингтона, Кріса Претт, Ітана Хоука і Вінсента Д'Онофріо не вселяє впевненості. Історія про 7 ковбоїв, які захищають село від нападу бандитів, виглядає в трейлерах досить прісно, але шанс отримати більш-менш бадьорий кіно ще є. вона Триллер від режисера «Робокопа», «Згадати все» і «Зоряного десанту» - це цікаво настільки, що багатьох навіть не відлякає той факт, що «Вона» Пола Верховена - це фестивальне кіно, яке ближче до стрічок фон Трієра, ніж до вищеперелічених бойовикам. Згвалтована жінка вирішує відшукати свого насильника і розквитатися з ним самостійно - зав'язка звучить досить просто, але трейлер показує, що історія далеко не проста і все куди глибше і цікавіше, ніж могло бути в традиційному плоскому трилері. Абсолютна влада Деніел Редкліфф, який грає молодого агента під прикриттям, що вступає в неонацистське угруповання - це цікаво. Від Редкліффа давно чекали справжнього акторського прориву, який би остаточно відокремив його від способу очкастого чарівника і показав би як самодостатнього і багатогранного актора. «Влада» виглядає саме як такий прорив, гра Деніела вразила критиків, як і фільм в цілому. Це може виявитися сильною і складною історією, «Американської історією Х» нового покоління. Куди б ще вторгнутися? Майкл Мур - не самий бездоганний і неупереджений документаліст, але один з найвідоміших з усіма його «Боулінг для Колумбіни» та «Фаренгейт 9/11». Новий його фільм присвячений не стільки загарбницької політики США скільки насущних проблем країни, тому, наскільки добре вона піклується про своїх громадян. Зроблена документалка в легкому іронічному ключі - Мур роз'їжджає по всьому світу і дивиться на речі, які реалізовані в інших країнах куди краще, ніж в США. Може, їм варто вторгнутися туди, щоб відібрати ці напрацювання на кшталт тринадцятої зарплати, безкоштовної медицини і інші чудеса, про які американці і думати не сміють? Навіть якщо ви недолюблюєте США, дивитися на те, як вони визнають свої недоліки, може бути цікаво.



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