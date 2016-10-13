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¤ Кому потрібна екологічна катастрофа на «Рівнеоблводоканалі»? Є підприємства, від яких напряму залежить нормальне життя кожної людини і безпека регіону. Таких підприємств небагато, тому стан справ на кожному з них викликає особливий громадський інтерес. Нещодавно, авторитетні загальнодержавні ЗМІ оприлюднили інформацію про зловживання, що, нібито, були виявлені при проведенні аукціону на РОВКП «Рівнеоблводоканал». Суть претензій проста – під час торгів по закупівлі шести засувок з маховиками двосторонньої дії переміг учасник, який запропонував не найнижчу вартість останніх. На перший погляд, дійсно, неподобство і може навіть корупція. Однак, враховуючи той факт, що навряд чи серед журналістів, що розповсюдили цю інформацію є фахівці в галузі водопостачання та каналізації (можна сказати навіть менш політкоректно – ніхто з нас, працівників ЗМІ, не знає, як відрізнити якісну засувку від неякісної), ми вирішили звернутися на підприємство «Рівнеоблводоканал», аби з’ясувати, що ж стало причиною такого рішення тендерного комітету підприємства. Ось що нам відповіли: «Наше підприємство несе повну відповідальність за забезпечення значної частини мешканців Рівненської області якісними послугами водопостачання, водовідведення та каналізації. Тому при вирішенні питань по придбанню обладнання, ми, в першу чергу, повинні керуватися вимогами чинного законодавства, яке вимагає, аби обладнання відповідало вимогам надійного та безперебійного функціонування. При цьому потрібно розуміти, що ми несемо повну відповідальність за надання стратегічних послуг. Без води не зможуть нормально працювати підприємства, установи, школи, лікарні та дитячі садочки. Неможливо забезпечити нормальну санітарно-епідеміологічну ситуацію в містах, особливо в таких великих, як обласний центр, без централізованого водопостачання та каналізації. Таким чином при закупівлі обладнання ми керуємося жорсткими технічними вимогами. Саме тому, при проведенні тендерних закупівель на засувки з маховиками двосторонньої дії зверталася увага на усі параметри пропозицій. При цьому є досвід, коли деякі нечисті на руку постачальники вже після торгів вимагають підписання додаткових договорів, які суттєво збільшують кінцеву вартість замовлення. Дані засувки передбачені для встановлення на напірних колекторах насосних каналізаційних станцій, що є об’єктами п’ятої (найвищої категорії складності будівельно-монтажних робіт). Будь-яка аварійна ситуація на об’єктах такої категорії, в тому числі, пов’язаних з використання неякісних комплектуючих, з ймовірністю понад 90% призведе до тяжких екологічних наслідків через забруднення навколишнього середовища неочищеними стоками в обсягах 1000 кубометрів за годину... Аби цього уникнути при проведенні закупівель звертається особлива увага на якісні характеристики обладнання. А якісне, далеко не завжди є найдешевшим.» Здається все ясно. Аби по вулицям та водоймам не виливалися фекалії зі швидкістю 1000 кубометрів за годину, ці самі засувки повинні бути дуже надійними. Логіка тут зрозуміла. А ось що не зрозуміло. Сам тендер відбувся 28 серпня нинішнього року. Тобто, майже два місяці тому. Згадали про нього сьогодні. Якщо контракт буде зірвано, чи зможе підприємство нормально працювати? А від постачання води, серед іншого, повністю залежить теплопостачання усього обласного центру. Може комусь вигідно, що Рівне залишилося не тільки без води і каналізації, а й ще без тепла… Володимир Конєв



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