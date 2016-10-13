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Про індекс споживчих цін

(індекс інфляції) у вересні 2016 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у вересні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%, з початку року – 106,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у вересні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,6%, з початку року – 107,1%.

Цінова ситуація на споживчому ринку області у вересні 2016 року

Як повідомляє Державна служба статистики України, на споживчому ринку області у вересні 2016 року, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Подешевшали продукти переробки зернових – на 8,7%, та овочі – на 6,7%. Крім того, на 5,1-0,6% знизилися ціни на фрукти, цукор, яйця, рибу та продукти з риби. Водночас, на 5,3-0,1% подорожчали кисломолочна продукція, молоко, свинина, яловичина, мф’ясо птиці, сири, сметана, масло, олія соняшникова, кондитерські вироби з цукру та борошна, сало, рис, хліб, маргарин та інші рослинні жири, макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,9%, у тому числі тютюнові вироби – на 2,9%, алкогольні напої – на 0,2%.

Одяг і взуття подорожчали на 9,1%, зокрема, взуття – на 10,4%, одяг – на 8,1%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 3,7%, відбулося, головним чином, за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 27,8%.

Подорожчання проїзду в громадському транспорті підвищилося на 0,7%, що пов’язано зі збільшенням цін на автомобілі на 2,3%, пального та мастил – на 0,8%, транспортних послуг – на 0,3%.

Послуги освіти подорожчали на 7,1%, а саме: вищої – на 10,5%, середньої – на 7,5%, дошкільної та початкової – на 1,4%.

13.10.2016


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