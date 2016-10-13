Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №780 від 13.10.2016p.
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Засідання виконавчого комітету міської ради Рівного

Засідання міськвиконкому відбулося 11 жовтня 2016 року. На порядок денний було винесено питання, які турбують громадськість. Відповідальним за затвердження рішень виступив Паладійчук Сергій Богданович, секретар міської ради, так як міський голова був відсутній.

Перше питання розкривало хід виконання міської програми підтримки молоді. Доповідачем був Шевчук Сергій Анатолійович, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту. Він розповів, що в цьому році вперше запроваджено «Рівненський пісенний грант». Конкурс передбачає відбір талановитої та обдарованої молоді. Для цього було створено журі, яке обирало найкращих. Цьогоріч була величезна кількість учасників, але тільки вісьмом вдалося отримати винагороду в 12 тис. грн.

Також розповів про фінансування фестивалю «Покровський вітер». Суттєво покращився стан фінансування галузі. Щорічно виплачується стипендія міського голови. Наразі її отримують 19 чоловік. Відомо, що на реалізацію проектів громадських організацій виділено 200 тис. грн. (березень-грудень 2016 року). Це важливо для сучасної молоді – відчувати підтримку держави для власних починань.

Друге питання «Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку» розкрило, що в рівненських навчальних закладах вчиться 1500 дітей з ближніх населених пунктів. Згідно Конституції України, міська влада не може відмовити немісцевим жителям.

Доповідачем у питанні «Про результати підготовки навчальних закладів міста до початку нового 2016-2017 навчального року» виступила Кіруца Ірина Михайлівна. Повідомила, що в серпні було проведено огляди навчальних закладів. Виявилося, що всі заклади готові до опалювального сезону. Проведено капітальних ремонтів на 15 млн. 623 тис. грн. Виконано заміну вікон, ремонт покрівель, спортзалів, харчоблоків. Виділено понад 3 млн. грн. на вечірні школи.

В аудиторії виникло запитання: «Яким чином визначають першочерговість ремонту того чи іншого навчального закладу?». У відповідь почули, що складається план ремонтних ремонт за найбільш аварійним станом. На кожну школу виділяється певна сума коштів і ремонт ведеться поступово. На даний момент забезпечення тепловим обладнанням дошкільних навчальних закладів складає лише 29%. З початку року 653 тис. грн. благодійних коштів витрачено на матеріали для ремонту, дошки, меблі. Також було внесено пропозицію про створення звітності на сайтах шкіл про використання благодійних коштів.

Покоєвчук Вікторія Михайлівна, «Про заходи попередження грипу та гострих респіраторних захворювань». Вона розповіла, що реєстраційні документи на закупку вакцини готуються до 19 жовтня. Єдиною дієвою профілактикою грипу є вакцинація. Це рекомендований захід, примусово вакцинація не здійснюється. Епідемія передбачається на січень-лютий місяць. У групі підвищеного ризику знаходяться декретовані особи, їх у Рівному близько 70 тис. Начальник управління охорони здоров’я розповіла, що постійно проводяться круглі столи та зустрічі для керівників організацій щодо інформування населення про захворювання і його профілактики. Також створено ще одну цілодобову бригаду невідкладної допомоги для дітей. В Рівному набагато кращий облік та медична допомога населенню серед декількох областей регіону.

У питанні «Про розгляд звернень громадян, підприємств та організацій міста з житлових питань» доповідачем була Марщівська Наталія Володимирівна. На вулиці Млинівській, 26а є новобудова, в якій 24 квартири зареєстрували як службові, для подальшого надання їх сім’ям воїнів, загиблих та померлих в АТО. Але 10 серпня міський суд заборонив що-небудь робити з цими квартирами.

За запитом «Про встановлення режимів роботи закладів суб’єктів підприємницької діяльності» надано інформацію щодо продовження часу роботи таких закладів, як «Сталева Гора», «Мармелад», «Млин» з 22:00 до 23:00. рішення прийнято і перебуває на контролі реєстраційних осіб.

13.10.2016


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