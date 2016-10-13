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Рівне – тут. Літо – скоро. Музика – є.

4 жовтня в міському будинку культури пройшло нагородження учасників мистецького проекту «Рівне. Літо. Музика. 2016». Проект проходив у Рівному на протязі всього літа за участі найрізноманітніших творчих колективів, міської влади та людей, що вклали частинку себе в «Рівне. Літо. Музику».

Варто підкреслити, що незважаючи на стереотипи про консервативність влади, у Рівному є справді атмосферні проекти. Не хвилюйтесь – скоро літо, і на вулицях, скверах та парках знову буде свято.

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