|№780 від 13.10.2016p.
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Завершено капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення на вулиці Коперника
Протягом вересня та жовтня міським комунальним підприємством «Міськсвітло» було проведено капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення на вулиці Коперника.
Як відомо, на будівельно -монтажні роботи було витрачено близько 150 тисяч гривень.
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