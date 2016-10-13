|№780 від 13.10.2016p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
З 12 жовтня тимчасово зупинено рух «нічного» тролейбуса №3
В зв’язку з виконанням профілактично-ремонтних робіт на контактно-кабельній мережі тролейбусної лінії та тягових підстанціях з 12 жовтня до 1 листопада 2016 року буде тимчасово припинено рух «нічного» тролейбуса №3.
«Нічний» тролейбус №3 вийде на лінію за звичним графіком 1 листопада 2016 року після завершення робіт згаданих вище.
Для забезпечення безперебійного руху транспорту по місту і якісного обслуговування пасажирів в денний період часу, проведення робіт по ремонту контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій, а також всі види планових аварійних робіт необхідно проводити в нічний час. Для цього необхідно знеструмити контактну мережу в нічний час і тимчасово призупинити експлуатацію «нічного» тролейбуса на термін до повного виконання всіх робіт.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху автобусів [253] (10861)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. Рівненські будівельники та громадські активісти об’єдналися… (317)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: