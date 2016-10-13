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З 12 жовтня тимчасово зупинено рух «нічного» тролейбуса №3

В зв’язку з виконанням профілактично-ремонтних робіт на контактно-кабельній мережі тролейбусної лінії та тягових підстанціях з 12 жовтня до 1 листопада 2016 року буде тимчасово припинено рух «нічного» тролейбуса №3.

«Нічний» тролейбус №3 вийде на лінію за звичним графіком 1 листопада 2016 року після завершення робіт згаданих вище.

Для забезпечення безперебійного руху транспорту по місту і якісного обслуговування пасажирів в денний період часу, проведення робіт по ремонту контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій, а також всі види планових аварійних робіт необхідно проводити в нічний час. Для цього необхідно знеструмити контактну мережу в нічний час і тимчасово призупинити експлуатацію «нічного» тролейбуса на термін до повного виконання всіх робіт.

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