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У трьох громадах Рівненщини призначили вибори, ще двом відмовили

ЦВК оголосила на 18 грудня 2016-го вибори в трьох об’єднаних територіальних громадах Рівненщини – Млинівській, Острожецькій та Деражненській

У Млинівську громаду об’єднаються 12 навколишніх сільських та селищних рад – Млинівська, Берегівська, Владиславівська, Добрятинська, Довгошиївська, Кораблищенська,Малодорогостаївська, Перемилівська, Пугачівська, Пітушківська, Посниківська, та Привітненська.

До Острожецької громади Млинівського району, увійдуть 6 сільських рад – Острожецька, Малинська, Певжівська, Новосілківська, Радянська(Пяннє), Уїздівська.

Деражненська громада Костопільського району, об’єднала 3 сільські ради - Деражненську, Дюксинську, Постійненську.

Водночас Комісія відмовила у проведені виборів Демидівській об’єднаній громаді, котра формується з рад різних районів, а також у Бокіймівській, де відбуваються проміжні вибори голів рад.

13.10.2016ПУЛЬС Асоціації міст України


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