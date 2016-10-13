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¤ «МРІЯ Агрохолдинг» продовжує нарощувати свій технічний парк Агрохолдинг «МРІЯ» продовжує купувати сучасну сільськогосподарську техніку, яка щадна до ґрунту при обробітку. Так, нещодавно технічний парк Компанії поповнився п›ятьма колісними тракторами Case IH M34R2P Magnum 340 і ще п›ятьма гусеничними Case IH Steiger Quadtrac 500. Вартість покупки сягає 2 млн 615 тис. доларів. Трактори придбані на умовах лізингу терміном на 30 місяців. З 2015 року «МРІЯ» була змушена оновити парк сільгосптехніки на суму понад 11 млн дол., адже попереднє керівництво Агрохолдингу вивело з Компанії близько 1100 одиниць техніки. Це призвело до того, що весняна посівна кампанія-2015 проходила в екстремальних умовах. Тож весною поточного року Агрохолдинг закупив 10 Case IH Quadtrac 500. Нагадаємо, їх придбали за 3,2 млн доларів на умовах лізингу терміном на 23 місяці та представили на АТП «МРІЇ» у Хоросткові в квітні. Машинами працівники Агрохолдингу задоволені. «Хочу подякувати за якість тієї техніки, яку ми отримали. Не скажу, що працювала вона без поломок, але їх ліквідовували оперативно. Серед найсерйозніших — заміна гідрошлангу та гідротрубок. Це ми зробили по гарантії. «Агроальянс» оперативно реагує на наші звернення, і техніка швидко повертається в поля, - зазначив операційний директор «МРІЯ Агрохолдинг» Віктор Кухарчук. - Від квітня маємо дуже багато тракторів, які проробили по 1-1,5 тис. мотогодин. Могли працювати і більше, але, зважаючи на сухе літо, ми дещо призупинили роботи, чекаємо дощів». Окрім тракторів, «МРІЯ» додатково закупила в групи компаній «Техноторг» 4 агрегати для обробітку ґрунту Turbo-Max, у «Волинської фондової компанії» – 5 глибокорозпушувачів Cultiplow, також має отримати 4 плуга Gregoire Besson. «Хочу відмітити, що це найкращі плуги в Україні, тому що в них специфічна система перекидання катків. Це недешева техніка, але вона дуже якісно працює. Ми продовжуємо збільшувати технічний парк, бо в наступному році плануємо вирощувати ще 5 тис. га цукрового буряку. Упродовж останніх місяців Агрохолдинг «МРІЯ» отримав до весняних 10-ти тракторів Case, ще п’ять 500-сильних гусеничних Quadtrac, а також п’ять 340-х Magnum, додатково закупили чотири Turbo-Max. Вони були закуплені під плуги, один плуг вже є, чотири ще в дорозі. Це все під техногологічну карту з вирощування цукрового буряку. Ці трактори перейдуть на вузьку резину, вони будуть сіяти цукровий буряк. Уся ця техніка працює на RTK–сигналах. Також ці трактори використовуватимуться для підсіву цукрового буряку і в оприскуванні», – поділився планами Віктор Кухарчук. В обробітку землі, посіві і збиранні врожаю Компанія «МРІЯ» дотримується незмінного правила – це максимально ощадне ставлення до землі. Тому вимоги до техніки високі. За майже півроку праці на нових тракторах операційний директор Агрохолдингу впевнено називає їхні численні плюси: центр ваги, радіус розвороту, плавність ходу, підмічає, що машина просувається по землі, наче праска. Орієнтуючись на нову техніку, у «МРІЇ» приступили до вирівнювання полів глибокорозпушувачами, вирівнювачами, плугами. «Ми почали реалізовувати завдання вирівнювання напрямків робіт по полях. Це має полегшити обробіток і поліпшити врожайність, – розповів операційний директор «МРІЯ Агрохолдинг. – Прогнозуємо всі свої роботи на багато років вперед. Техніка буде ходити чітко по маршрутах, зокрема, оприскувачі. Тому для них ми маємо максимально вирівняти поля, за допомогою розпушувачів, плугів, вирівнювачів». У «МРІЇ» використовують гусеничні трактори на всіх кластерах і планують наростити технопарк до 25-ти 500-сильних тракторів, які б повністю забезпечували потреби Компанії в обробітку 160 тис. га землі. Зараз у власності Агрохолдингу — півтора десятка таких машин. Про переваги гусеничних машин розповів також продукт-менеджер по тракторах і причіпному обладнанні Case IH Анатолій Мацюк. «Відгуки фермерів говорять про те, що ці трактори менше ущільнюють ґрунт, у них найбільша площа контакту і найменший тиск на ґрунт, менша пробуксовка. Тобто вони більш ощадно діють на ґрунт. І саме ті господарства, які дбають про свою землю, хочуть мати економічну ефективність, вибирають Quadtrac 500. Трактори Magnum – це нова лінійка. Вони мають нову архітектуру гідравліки, електроніки, електрики, новий двигун. Ці трактори працюють значно довше в полі без ремонтів», – наголосив продукт-менеджер по тракторах і причіпному обладнанні CASE ІН Анатолій Мацюк. Регіональний директор Торгового Дому «Агроальянс» Віктор Черняк розповів про збільшення площ складів запасних частин. Крок невипадковий, адже Торговий Дім «Агроальянс» очікує, що 2017 рік буде не менш плідним, тим паче у розробці знаходяться нові вигідні проекти з постачання техніки. «Ми впевнені в цій тристоронній співпраці, тому знову допомогли з фінансуванням проекту. У зв’язку з тим, що технічний парк Агрохолдингу збільшується до 30-ти одиниць техніки, яку ми постачаємо, прийняли рішення щодо зростання штату сервісних менеджерів. Завдяки цьому при виникненні питань ми зможемо мобільно усувати поломки, — зазначив Віктор Черняк. – Ми розуміємо, які в нас є недопрацювання, що потрібно поліпшити. Ми як партнери з Компанією «МРІЯ» ведемо відкритий діалог, тому знову допомогли з фінансуванням проекту». Роботу нового трактора і розпушувача продемонстрували на полі у с. Нижбірок Гусятинського р-ну Тернопільської обл. Додамо, що «МРІЯ» отримала від партнерів не тільки побажання щодо подальшої співпраці, а й пам’ятні відзнаки. Надія Штокало



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