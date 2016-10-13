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Ксенія Павловська: «Держава не може декларувати європейські цінності, лишаючи освітян без фінансування!»

Резолюцію з вимогами до Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України ухвалили освітяни Рівненщини.

Сьомого жовтня у м. Сарни Рівненської області відбувся форум «Освітянин – лицар знань і мудрості країни!». Делегати - представники загальної та середньо-спеціальної освіти Сарненського, Костопільського та Березнівського районів протягом двох годин обговорювали проблемні питання галузі: скорочення шкіл, закладів профтехосвіти, звільнення колег. Гостро «лицарі освіти» сприйняли Проект бюджету на 2017 рік.

«Освітня субвенція лише на зарплати вчителям, оплата комунальних послуг, харчування дітей, утримання шкіл, технічного персоналу – коштом місцевих бюджетів. Скорочення субвенції до 41, 9 млрд грн. Заборона фінансування навчальних закладів з кількістю учнів менш як 25 осіб. Фінансування закладів середньо-спеціальної освіти з місцевих бюджетів. Невстановлений розмір соціальної та академічної стипендій. Такий перелік «реформ» у освіті закарбував у проекті бюджету на наступний рік уряд. Це як? Це ми так ідемо у Європу і сповідуємо європейські цінності? Як на мене – такий проект бюджету не має права не те щоб на затвердження – на написання. Я не уявляю, якими фаховими знаннями, моральними принципами треба володіти, аби залишити освіту жебракувати!» - поділилася враженнями після проведення форуму депутат, заступник голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків Рівненської обласної ради Ксенія Павловська.

Освітяни шоковані такими «ініціативами» уряду вирішили відстоювати свої права та права дітей на гідну освіту не залежно від місця проживання.

«Ми прекрасно тут, на місцях, розуміємо, що база всіх навчальних закладів потребує оновлення, особливо сільських. Якщо держава не візьме на себе це питання, ні один районний, обласний бюджет його не потягне. Наші освітяни вже сьогодні купують дидактичні матеріали, меблі за свій кошт. У класах по чотири підручники на двадцять дітей!» - нарікає директор Цепцевицької школи Людмила Мариніна.

У Резолюції освітяни закликали представників влади дотримуватися Конституції України, ЗУ «Про освіту» й не менш як 10% національного доходу віддати на фінансування галузі освіти. Переконані, порушення функціонування системи освіти є злочином, спрямованим проти безпеки держави.

Посилання на відео: https://youtu.be/RdL9uOsLLjY

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