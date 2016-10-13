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¤ Ракурс екологічний Держекоінспекція проти «Акватону»: абсурдність «борців за чисте довкілля» Андрій КОРУНОВ: «У нагнітанні негативу навколо підприємства саме абсурдне те, що абсурд ще доводиться спростовувати» Ось уже другий рік не вгамовуються пристрасті навколо ТОВ ВП «Акватон». Деякі рівняни, які живуть поблизу підприємства, скаржаться на те, що воно викидає в атмосферу шкідливі речовини і через це їхнє життя в рідних оселях стало нестерпним. 22 вересня на ґрунті цього конфлікту виникло чергове протистояння. Активісти запросили на акцію протесту журналістів та представників Державної екологічної інспекції у Рівненській області, аби її фахівці зробили дослідження концентрації забруднюючих речовин на заводі. Однак екологи взяти проби не змогли, оскільки надали адміністрації підприємства документи, які не були належно оформлені. Тим часом, поки «організована» громадськість та деякі ЗМІ, яким бракує висосаних з пальця «сенсацій», за підтримки Держекоінспекції організовують пікети біля воріт «Акватону» і вимагають винесення «шкідливого», на їхню думку, виробництва за межі міста, наукові експерти Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України (м. Київ) - провідного державного закладу з екологічного моніторингу довкілля, виконавши в установленому законом порядку на замовлення підприємства відповідну-науково-дослідну роботу, вважають, що ризик для здоров’я населення від стаціонарних джерел викидів заводу в розрахункових вузлах рецепторної сітки (в буферній зоні два кілометри) та на межі найближчої житлової забудови знаходиться на мінімальному рівні та не створює небезпеки для здоров’я мешканців Рівного, які проживають на прилеглих до «Акватону» територіях. - Подібні ризики не потребують додаткових заходів щодо їх зниження, а їх рівні підлягають лише періодичному контролю, який здійснюють на запрошення заводу сертифіковані спеціалісти відповідних організацій, - зазначив заступник генерального директора ТОВ ВП «Акватон» Андрій КОРУНОВ, коментуючи «Рівне-Ракурсу» висновки науковців Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України. - На прес-конференції, що відбулася на підприємстві 18 липня, ми пообіцяли мешканцям, які зверталися до адміністрації заводу зі скаргами на забруднення повітря в зоні їх проживання, що зробимо необхідні виміри і перевіримо, чи відповідають вони нормативам або чи справді перевищують їх. Перші наші дослідження проходили 5 серпня біля житлових будинків тих мешканців, що безпосередньо звернулись до нас і зареєстрували свої скарги. До роботи було залучено незалежну львівську лабораторію - ПАТ НВПП «Енергомонтажвентиляція», атестовану на проведення вимірів шкідливих викидів в атмосферу. У визначеному порядку було відібрано проби біля будинків, розташованих за адресами: вул. Гетьмана Виговського, 41 та 46, бульвар Богдана Хмельницького, 31-А. Внаслідок проведення вимірів жодних відхилень від норми не було виявлено. Зазначу, що шкідливі речовини були виявлені в атмосферному повітрі в концентраціях, значно нижчих від гранично допустимих (ГДК). Паралельно з дослідженнями поблизу житлових будинків були проведені виміри безпосередньо над нашими трубами - стаціонарними джерелами викидів. На той час на заводі працювало два емальагрегати і було здійснено виміри трьох джерел викидів. Результат досліджень нас втішив: ніяких відхилень від норм, встановлених дозволами на викиди шкідливих речовин в атмосферу, не виявлено. - Цього ж дня, 5 серпня, паралельно проводилися виміри по місту Рівне в шести точках за адресами: Чебишева, 16 (панельна багатоповерхівка неподалік «Акватону»), Луцьке кільце, Центральний автовокзал, автовокзал «Чайка», Залізничний вокзал та в центрі міста, - продовжила інженер-еколог ТОВ ВП «Акватон» Вікторія ­НОВАК. - Висновки лабораторних досліджень підтвердили, що виробничі викиди шкідливих речовин заводу «Акватон» не перевищують ГДК, а наше місто є чистим та безпечним для здоров’я його мешканців. Величини вимірів були на межі, набагато нижчій за поріг чутливості приладів. Тобто, виявити чи зафіксувати їх технічно було неможливо, лише в районі Залізничного вокзалу у невеликих концентраціях було виявлено фенол. Крім того, оскільки ми пообіцяли мешканцям, що проведемо виміри безпосередньо у дворах житлових будинків, розташованих на прилеглій до підприємства території, то домовилися з цією ж лабораторією - ПАТ НВПП «Енергомонтажвентиляція» - про виконання досліджень у жилій зоні за адресами, які я вже згадувала. Жителі будинків були повідомлені про дату приїзду лабораторії рекомендованими листами. У листах ми просили їх дати згоду на проведення вимірів або ж заявити по свою відмову з цього приводу, а також висловити свої побажання чи зауваження. Але жодної відповіді ми не отримали, що було сприйнято нами як відсутність заперечень і згода. Дані дослідження було проведено 14 вересня у встановленому порядку. Щоб не завдавати незручностей жителям, виміри проводились не безпосередньо у дворах житлових будинків, а поблизу них у визначених контрольних точках. Дослідження були виконані з 6-годинним інтервалом вранці та ввечері. Паралельно з вимірами викидів шкідливих речовин визначався і рівень шуму в цих точках. Результати аналізів були ще кращі, ніж 5 серпня: в усіх контрольних точках шкідливі викиди в атмосферному повітрі зафіксовані в концентраціях, нижчих за поріг чутливості лабораторних приладів. Андрій КОРУНОВ: - Зазначу, що перед проведенням досліджень львівськими фахівцями, ми зв’язалися з Лабораторією контролю чистоти повітря Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Її керівництво порадило нам зробити оцінку ризику для здоров’я населення від діяльності заводу. І порада ця була корисною, оскільки всі великі промислові підприємства перед тим, як запускати виробничо-технологічний процес, замовляють проведення аналогічної лабораторно-дослідної роботи для оцінки ризиків своєї діяльності в плані шкоди здоров’ю населення та довкіллю. Мушу відзначити, що було проведено колосальну роботу на основі європейських програм досліджень. Ці програми вирізняються від звичайних державних програм тим, що, крім проведення вимірів та визначення концентрацій шкідливих викидів, включають в себе ситуативний аналіз та рекомендації щодо усунення негативного впливу виробничої діяльності підприємства на довкілля. Вважаю, що ми отримали від науковців дуже хороші виснов­ки. Вони навіть сказали, що біля заводу «Акватон» повітря чисте настільки, що тут можна будувати санаторно-курортний комплекс. Іншими словами, в радіусі дії викидів заводу якість повітря нічим не гірша, ніж у будь-якій іншій непромисловій зоні регіону чи країни. Взагалі, Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України є дуже солідним, впливовим та авторитетним державним закладом. Серед його структурних підрозділів - 14 великих науково-дослідних лабораторій із найсучаснішим обладнанням. Вікторія НОВАК: - Принагідно наголошу, що цей інститут проводить дослідження і дає висновки по дитячому харчуванню та дитячому одягу, що, на мою думку, зайвий раз підтверджує його наукову компетентність і професійний підхід до вирішення проблем охорони навколишнього середовища та здоров’я людини. Фахівці інституту провели дослідження 14 вересня, а вже ввечері того ж дня на теренах області розгорілися торф’яники, почалися задимлення. Якщо точніше, то невеличкі задимлення були ще зранку того дня, але з’явився вітер і розігнав димову завісу. Ми тоді переживали, що це вплине на результати вимірів не на нашу користь і буде похибка. Радилися, як нам бути. Але на час проведення досліджень вітер настільки розрідив смог, що дим перестав бути помітним, у всякому разі так було в контрольних точках. На ранок наступного дня вітер стих і задимленість повернулася. ДСНС повідомила населення, що горять торфи, а погасити осередки вогню неможливо. Андрій КОРУНОВ: - Але, попри офіційні повідомлення ДСНС про причини задимлення Рівного, на підприємство прибула екологічна комісія з позаплановою перевіркою за скаргою рівнянина В.В. Синиці, який у зверненні на «Гарячу урядову лінію» висунув припущення, що завод «Акватон», буцімто, забруднює навколишнє середовище. Крім того, даний добродій відзначив, що безпосередньо в керівництва заводу йому нічого вияснити не вдалося, бо його не пустили на територію, хоча насправді цей пан був у нас на екскурсії і отримав візитівку з номерами телефонів, за якими можна зв’язатися з нами і вияснити спірні питання. Ми не допустили екологічну комісію на територію заводу, оскільки не було дотримано вимоги законодавства про позапланові перевірки. Вікторія НОВАК: - Представники Держекоінспекції, які були в складі комісії, також посилалися на скарги мешканців і на результати досліджень лабораторного центру, який 31 серпня, 1 та 2 вересня цього року проводив виміри забруднення атмосферного повітря в місті і визначав середньодобові показники. Але суперечність ситуації в тому, що ці дослідження проводилися вже за межами санітарної зони, а в деяких випадках, навіть, у досить віддалених від підприємства точках - близько 300 метрів, у той час як зона впливу викидів підприємства має радіус 50 метрів. До того ж, чомусь перевищення норм безпідставно пов’язали з діяльністю «Акватону». Тому звинувачення на нашу адресу є необґрунтованими, оскільки дослідження проводилися в точках, що знаходяться за межами зони впливу викидів заводу. До речі, такі дослідження вже не вперше проводять саме в той час, коли місто оповите їдким димом, який є наслідком займання торф’яників, горіння стерні на полях, спалювання опалого листя, сухостою та інших рослинних решток на присадибних ділянках. Крім того, ця позапланова перевірка була здійснена за скаргою людини, що була в нас на екскурсії і, перебуваючи на території підприємства, не скаржилася на неприємний запах, а коли повернулася додому, то, буцімто, відчувши його у повітрі, пов’язала цей запах з «Акватоном» і подзвонила на «Гарячу урядову лінію». Ситуація була досить неприємна для нас. Під підприємством влаштували незрозумілий мітинг, в якому, до речі брав участь (у робочий час - !!!) начальник лабораторії гідро­метео­спостережень Богдан Іванович Сало. Андрій КОРУНОВ: - У нагнітанні негативу навколо підприємства саме абсурдне те, що абсурд ще доводиться спростовувати. Перш за все, нашим алібі стали висновки незалежної львівської лабораторії - ПАТ НВПП «Енергомонтажвентиляція», а висновки Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України ще раз підтвердили відсутність шкідливого впливу заводу «Акватон» на екологічну ситуацію в місті. До речі, «Енергомонтажвентиляція» є досить потужною і шанованою фірмою, яка має найсучасніше оснащення і досвідчених спеціалістів. У минулому ця лабораторія займалася налаштуванням з нуля всіх виробництв, тобто виконувала комплекс робіт, що включав креслення, монтування, попереднє тестування та запуск виробничого обладнання. Саме так запускалися, наприклад, хімічні підприємства. Під час лабораторних перевірок та здійснення вимірів завод працював у звичайному режимі. Ми не вдавалися до хитрощів і не призупиняли роботу обладнання з метою покращити результати вимірів шкідливих викидів в атмосферу. Акцентую: наше обладнання забезпечене стаціонарними джерелами каталітичної очистки, тому не може бути демонтоване або вимкнене на деякий час, а потім знову увімкнене. Крім того, ми утилізуємо шкідливі речовини шляхом їх перетворення в додаткову енергію за допомогою каталітичної очистки й отримуємо від того тепло, яке використовуємо в промислових цілях і таким чином заощаджуємо електроенергію. Отримане внаслідок каталітичної очистки тепло забезпечує безперервність технологічного процесу. При вимкненні стаціонарних джерел очистки газових викидів виробничо-технологічний процес автоматично стає неможливим. Вікторія НОВАК: - Окремо хочу згадати про дослідження рівня шуму, яке проводилося нещодавно. Виявилося, що виміри шуму були проведені без дотримання встановлених вимог, тому такі виміри не можна вважати обґрунтованими та правильними, відповідно, і всі звинувачення підприємства є безпідставними. Але нічим не підкріплені результати цих сумнівних і некомпетентних досліджень кидають тінь на бездоганну репутацію «Акватону» в очах вітчизняних та європейських партнерів як високотехнологічного й екологічно чистого підприємства - адже на ці аналізи посилається Держ­еко­інспекція, якій було надано висновки по вимірах шумового навантаження. Андрій КОРУНОВ: - Звичайно, ми будемо відстоювати свою правоту і з часом доведемо необ’єктивність цих висновків. Але, поки що, це не є нагальним питанням для нас. Ми твердо впевнені у тому, що виробництво «Акватону» не є шкідливим для навколишнього середовища. І впевненість наша не безпідставна, а ґрунтується на висновках передусім Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України, які підтверджують відсутність забруднюючого впливу від виробничої діяльності заводу «Акватон» у радіусі два кілометри. Уявляєте?! Не якихось кількасот метрів, а цілих два кілометри! Вікторія НОВАК: - Можете ознайомитися (показує документи). У нас є багато різних креслень і карт, які визначають механізм надходження викидів від виробництва в навколишнє середовище. Тут є і рози вітрів, і креслення рельєфу місцевості, і розрахунки розсіювання та осідання викидів. А екологічну комісію ми не допустили на виробництво тому, що вона прийшла до нас необґрунтовано, тож її дії ми будемо оскаржувати в суді. Точніше, вже оскаржуємо, але це процес тривалий. Андрій КОРУНОВ: - Мусимо визнати той факт, що серед громадян є провокатори та підбурювачі, які сіють неспокій серед народу і прагнуть лишити спокою нас. Ми достовірно не знаємо, хто це і на кого вони працюють - на конкурентів чи на забудовників. Скоріш за все, «Акватон» на заваді забудовникам: напевне, їм не цікаво і не перспективно зводити нові будівлі поблизу заводу, навіть якщо він є екологічно безпечним. Так, наприклад, у межах бульвару Богдана Хмельницького планували будувати дорогу, вздовж якої можна було б спорудити кілька житлових будинків, але завод «Акватон», що розташований посередині запланованого житлового масиву, ніяк не вписується у плани забудовників. Підбурювачі, а це люди, які зацікавлені у дискредитації підприємства, чинять психологічний вплив на людей і розповсюджують про «Акватон» завідомо неправдиву інформацію. На жаль, попри своєї волі, ми стали учасниками цієї брудної гри, тому мусимо виявляти спокій та впевненість, вірити у справедливість і захищати її в судах та через незалежні засоби масової інформації. Провокаторам вдалося вплинути на людей шляхом залякування. Вони, певно, розповсюдили інформацію про те, що на «Акватоні» весь час щось димить та смердить, а люди злякалися за своє здоров’я і підписалися під колективною скаргою. Причому підписалися і ті, хто не міг бачити задимлення та відчувати неприємний запах у повітрі. Насправді ж, від «Акватону» ніколи нічим не смерділо. Половина наших працівників живуть навколо заводу й обурені такими голослівними звинуваченнями. Підсумовуючи нашу розмову, хотів би ще раз наголосити на тому, що повна безпечність виробничих викидів нашого підприємства аргументована висновками незалежної львівської лабораторії - ПАТ НВПП «Енергомонтажвентиляція» та підтверджена результатами науково-дослідної роботи з оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних джерел ТОВ ВП «Акватон, виконаної науковцями Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України у встановленому законом порядку. Нині наш гідрометцентр не каже погоду, Він тепер охороняє навкруги природу. Та й екоінспектори теж не відступають - І направо і наліво штрафами лякають. Зліва, справа, звідусіль штрафи поступають, Але ріки і озера в гівні потопають. Запитаєш: «Як же так, ви ж бо охоронці?». А вони: «Причім тут ми, - стоїмо в сторонці». Й телебачення скликають на свої наради, Щоб вони статті писали з їхньої поради. Ми знайшли для папараці цапа-відбувайла.... От і пишуть, і страйкують - цап хай буде крайній. Знов питаю: «Як же так? Ви ділом займіться! Пропадає рідний край, рідний край Полісся». Бо у нас на світ з’явились місячні ландшафти, Сміття в річках і в озерах, а вам усе штрафи. Та які ж ви українці, може, марсіани, Чи живете не в однім спільнім домі з нами? Й не біда, що на подвір’ї в нас здохла корова, А біда, що у сусіда ще жива, здорова. То ж давайте жити, друзі, як серце підкаже, А не як гідрометцентр нам погоду скаже. Можна довго лити воду з пустого в порожнє, Бо на добрі людські справи вони не спроможні. Шахнюк Н.В. Записував Олесь ДУБОВИК



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