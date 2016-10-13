Додати у "Закладки"



Архів «РР»: Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Жовтень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¤ 16 жовтня – День працівників харчової промисловості Ірина КОЛЕНЧУК: «Чим складніший шлях до перемоги, тим солодший її присмак» Печиво, випічка, тістечка, торти та короваї ТМ «Івіта» здобули прихильність найвибагливіших ласунів Кондитерський цех ПП Коленчук І.Є. розпочав свою роботу у Рівному в 2000 році. Сьогодні виготовлена його майстрами продукція ТМ «ІВІТА» - а це печиво, випічка, тістечка, торти та короваї - здобула прихильність найвибагливіших ласунів. Асортимент її налічує понад 70 найменувань. Зі слів засновниці «солодкого» бізнесу Ірини Євгенівни КОЛЕНЧУК, вироби ТМ «ІВІТА» вирізняються не лише неперевершеним натуральним смаком, який старше покоління пам’ятає ще з дитинства, але й дивовижним художнім оздобленням, - адже у колективі працюють професійні дизайнери-кондитери, які легко втілюють будь-які забаганки замовників. Уся продукція виготовляється вчасно і виключно з натуральних інгредієнтів, без використання поліпшувачів смаку та розпушувачів. Це - принцип ТМ «ІВІТА», якого вона неухильно дотримується вже понад півтора десятка років свого активного позиціонування на ринку кондитерських і булочних виробів. «Перший цех - невеличке виробництво з випікання 200 булочок у день» - Ірино Євгенівно, що спонукало Вас, зайнятися кондитерською справою? Чи сприяв цьому Ваш попередній професійний досвід? - На щастя, в 90-х роках я працювала у приватного підприємця, що спеціалізувався на виготовленні хлібобулочних та кондитерських виробів. Це, власне кажучи, і спонукало мене у 2000-му розпочати власну справу. На старті нашого родинного бізнесу мені допомагав молодший син Ілля, який на той час навчався на кухаря-технолога в комерційному технікумі. Разом з ним ми відкрили наш перший цех - невеличке виробництво з випікання 200 булочок у день. Виготовлену продукцію збували в роздріб і пропонували приватним підприємцям на реалізацію. Хочу зазначити, що двоє з них співпрацюють з нами з 2000 року. Вони - найнадійніші партнери фірми «ІВІТА» на сьогоднішній день. Ось таким був початок родинного бізнесу. Наші булочки сподобалися споживачам і ми змушені були розширюватися і збільшувати обсяги виробництва. - Кажуть, кадри вирішують усе. Ви задоволені своїми працівниками? - Мені пощастило набрати на роботу і виростити таких майстрів, які до цього часу працюють у кондитерському цеху. А це - стабільність виробництва, високий рівень якості продукції, а також сприятливий для продуктивної роботи психологічний клімат у колективі, в якому практично відсутня плинність кадрів. За всі роки існування пекарні змінювалися тільки прибиральниці, пакувальниці та водії. З часом наше виробництво зосередилося, в основному, на виготовленні кондвиробів - передусім, тортів та короваїв. З метою вдосконалення технології виробництва та набуття нових знань і досвіду ми стали їздити за кордон, де зустрічалися з колегами по бізнесу і освоювали ті тонкощі кондитерської справи, якими володіли вони. Відвідали Польщу, Литву і Чехію, з українських міст - Львів та Київ. «Ми використовуємо тільки натуральні інгредієнти» - Як вплинули сучасні інформаційні технології на розвиток Вашого бізнесу? - В сучасному світі Інтернет, відкриваючи безліч можливостей для всіх бажаючих, допомагає і нам розвивати бізнес, будучи для нас джерелом нових знань з кондитерської справи та інноваційних бізнес-ідей. Завдяки Інтернету ми не маємо зараз гострої необхідності їздити за кордон, наприклад, для здобуття нового досвіду, а можемо, не виїжджаючи за межі країни, черпати корисну інформацію в Інтернеті. Головне, щоб були майстри-кондитери, котрі змог­ли б нові ідеї втілити в життя. На сьогоднішній день ми ведемо традиційну лінію в бізнесі, а саме - користуємося технологічними стандартами та прийомами радянських часів. Цю стратегічну лінію виробництва ми обрали в 2000-му і неухильно дотримуємося її, час від часу доповнюючи сучасними рецептурами і технологіями. І, до речі, не помилилися у своїй стратегії: кондитерські вироби, виготовлені за рецептурами радянських часів, користуються великою популярністю. Споживаючи їх, люди відчувають ностальгію за дитинством, за продуктами радянської якості. Таке схвалення та визнання надихає нас на нові звершення. - Як Ви ставитесь до моди на використання в пекарській справі синтетичних домішок та консервантів? - Питання якості сировини є основним у кондитерському бізнесі. Ми використовуємо тільки натуральні інгредієнти при виготовленні кондвиробів і не користуємося штучними замінниками. Якщо в рецепті є яйця, то використовуємо натуральні яйця, а не яєчний порошок. Також застосовуємо у виробництві не розпушувачі, а натуральні дріжджі, завдяки чому наші вироби позбавлені неприємного штучного присмаку та мають нетривалий термін зберігання. Щодня стараємося виготовляти свіжу продукцію, щоб задовольнити попит шанувальників наших смаколиків. «Працювати на совість, робити як для себе – наш основний девіз» - Розкажіть, будь ласка, про особливості цінової політики щодо продукції ТМ «ІВІТА». - Хочу передусім зазначити, що продукція ТМ «Івіта» не є дешевим сегментом, вона не стоїть у цій лінійці навіть посередині, тобто, ми не є виробниками продукції середнього рівня вартості. Є виробники, що пропонують значно дешевшу продукцію, ніж наша. Вибір завжди за споживачем - і залежить він як від рівня доходів населення, так і від пріоритетів для споживача, від того, що для нього є першочерговим - економія чи якість. Вартість нашої продукції в порівнянні з цінами інших виробів цієї ж групи вища за середню. Ми неухильно дотримуємося принципу чесності у відносинах між виробниками та споживачами, тому не маємо на собі тягаря від мук совісті. Працювати на совість, робити як для себе - наш основний девіз. Ми ніколи не дезінформуємо споживачів про склад наших виробів: він однозначно відповідає заявленому на етикетці. У будь-якому бізнесі на певному етапі його розвитку постає питання розширення, маю на увазі передусім нарощування масштабів виробництва продукції, а паралельно - і розширення меж її реалізації. Хоча на перших порах нашого бізнесу ми, в основному, зосереджували виробництво на випіканні булочок, але з часом перевагу надали виготовленню тістечок та тортів. Зараз маємо приблизно 80% кондитерських виробів, 10-15% - хлібобулочних. «ІВІТА» сподобалась мені своєю милозвучністю та ніжною вимовою» - Ірино Євгенівно, хто керує Вашим бізнесом? - Наш бізнес є сімейною справою. Його очільниками є особисто я, мій чоловік та наш молодший син. Закінчивши Національний університет харчових технологій та отримавши фах інженера-технолога хлібопекарської справи, Ілля повернувся додому і став разом з нами вести родинний бізнес. На майбутнє планую передати йому започатковану мною справу. - Що означає назва фірми «ІВІТА», чому вирішили саме так назвати її? - Назва фірми утворилася шляхом складання перших літер імен членів нашої родини. Ця назва спала нам на думку не одразу, було чимало інших варіантів, але жоден не подобався. І тоді ветеран «Газотрону» Борис Павлович Песляк, який у минулому працював у нас і займався рекламною справою, запропонував назву «ІВІТА», яка припала мені до вподоби своєю милозвучність та ніжною вимовою. За 16 років свого існування фірма досягла високих результатів, має багато відзнак та нагород з різних конкурсів місцевого рівня. У місті ми добре відомі та навряд чи хто-небудь дав би нам погану характеристику. Це нас дуже радує, вселяє впевненість та надихає на нові звершення. - Які новинки Ви готуєте до новорічно-різдвяних свят? - До свята Святого Миколая-Чудотворця плануємо зробити імбирні фігурні коржики. Є й інші задумки, але це таємниця фірми і ми поки що не можемо її розголошувати. - Користуючись нагодою, щиро вітаю Вас, Ірино Євгенівно, Вашу родину та весь колектив фірми «ІВІТА» із заснованим рівно 50 років тому професійним святом - Днем працівників харчової промисловості. Щастя і здоров’я Вам усім, оптимізму та нових перемог. - Дякую за привітання. Чим складніший шлях до перемоги, тим солодший її присмак. Спілкувався Олесь ДУБОВИК

ТМ Івіта, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39; Соборна, 14А. Тел./факс: (0362) 64-54-17, тел. 43-15-86, 43-15-86, 43-18-95

Переглядів: 4

<<- Попередня стаття

Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст:

Анонсовані статті свіжого № 779 від 07.10.2016p. ¤ Роман Стасюк: «В Рівному не повинно бути дефіциту місць в дитячих садочках» Ситуація навколо дошкільних закладів Рівного продовжує бути однією з найбільш болючих для обласного центру і не тільки для нього. Минулого тижня вже організація «Новий Квасилів» розповсюдила заяву з п... =>>>= ¤ Кращих освітян Рівненщини відзначили державними нагородами Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко вручив освітянам Рівненщини відзнаки з нагоди їх професійного свята.... =>>>= ¤ Шахрай із в’язниці ошукував громадян Майже півтори тисячі кримінальних проваджень за фактом шахрайства відкрито з початку року на Рівненщині. Через необачність, а заразом і довірливість громадян до незнайомих їм осіб, до рук аферистів по... =>>>= ¤ Юні олімпійці з усієї України змагалися в «Артеку» З 23 по 30 вересня в Міжнародному дитячому центрі «Артек», що у Пуща-Водиці, відбувся фінал Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя».... =>>>=





