|№780 від 13.10.2016p.
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РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» повідомляє
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (частина 6 статті 32) з 01 листопада 2016 року будуть введені в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, своїми постановами від 19.08.2016 року за №1437 та №1438 змінила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». Вказані постанови зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.09.2016 року за №1240/29370 та №1239/29369 і офіційно оприлюднені 07 жовтня 2016 року в «Офіційному віснику України» за №77.
Для мешканців багатоквартирних будинків (гуртожитків) нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) складатимуть 14,34 грн. за 1 куб.м. (з ПДВ):
8,18 грн. за 1 куб.м. водопостачання;
6,16 грн. за 1 куб.м. водовідведення.
Для мешканців приватного сектору, юридичних осіб встановлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у розмірі 13,38 гривень за 1 куб.м. (з ПДВ):
7,584 грн. за 1 куб.м. водопостачання;
5,796 грн. за 1 куб.м. водовідведення.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
ПОСТАНОВА № 1437 від 19.08.2016
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.09.2016 за № 1240/29370
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 995/29125, такі зміни:
1) доповнити пункт 1 новими підпунктами такого змісту:
«55) Рівненському обласному виробничому комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 55 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання – 6,32 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,04 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,83 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова Комісії Д.Вовк
Офіційно оприлюднено в «Офіційному віснику України», 07.10.2016, № 77, ст. 2592
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
ПОСТАНОВА № 1438 від 19.08.2016
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09.09.2016 за № 1239/29369
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 січня 2015 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 року за № 136/26581, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 499/28629, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2016 року за № 24/28154 (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 1:
в абзацах другому, третьому підпункту 2 цифри «7,22», «6,19» замінити відповідно цифрами «8,18», «6,16»;
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова Комісії Д.Вовк
Офіційно оприлюднено в «Офіційному віснику України», 07.10.2016, № 77, ст. 2593
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