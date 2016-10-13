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Архів «РР»: Вересень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Жовтень 2016p. Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¤ РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» повідомляє Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (частина 6 статті 32) з 01 листопада 2016 року будуть введені в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, своїми постановами від 19.08.2016 року за №1437 та №1438 змінила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». Вказані постанови зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.09.2016 року за №1240/29370 та №1239/29369 і офіційно оприлюднені 07 жовтня 2016 року в «Офіційному віснику України» за №77. Для мешканців багатоквартирних будинків (гуртожитків) нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) складатимуть 14,34 грн. за 1 куб.м. (з ПДВ): 8,18 грн. за 1 куб.м. водопостачання; 6,16 грн. за 1 куб.м. водовідведення. Для мешканців приватного сектору, юридичних осіб встановлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у розмірі 13,38 гривень за 1 куб.м. (з ПДВ): 7,584 грн. за 1 куб.м. водопостачання; 5,796 грн. за 1 куб.м. водовідведення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ПОСТАНОВА № 1437 від 19.08.2016 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.09.2016 за № 1240/29370 Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 995/29125, такі зміни: 1) доповнити пункт 1 новими підпунктами такого змісту: «55) Рівненському обласному виробничому комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» зі структурою, наведеною в додатку 55 до цієї постанови: а) на централізоване водопостачання – 6,32 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); б) на централізоване водовідведення: споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 2,04 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,83 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); 2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. 3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Голова Комісії Д.Вовк Офіційно оприлюднено в «Офіційному віснику України», 07.10.2016, № 77, ст. 2592 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ПОСТАНОВА № 1438 від 19.08.2016 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.09.2016 за № 1239/29369 Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868 Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 січня 2015 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 року за № 136/26581, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 499/28629, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2016 року за № 24/28154 (із змінами), такі зміни: 1) у пункті 1: в абзацах другому, третьому підпункту 2 цифри «7,22», «6,19» замінити відповідно цифрами «8,18», «6,16»; 2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. 3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Голова Комісії Д.Вовк Офіційно оприлюднено в «Офіційному віснику України», 07.10.2016, № 77, ст. 2593



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