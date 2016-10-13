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¤ Віруси «люблять» зашлакованих людей Виявляється, на грип хворіють не тому, що заражаються вірусом. Справжньою причиною захворювання є шлаки й токсини, які зашлаковують наші клітини, тканини й органи. І насамперед це - гній в органах дихання, адже саме вони першими уражаються в разі грипу, в потім уже йде ускладнення на серце, нирки, мозок тощо. Отже, хворий на грип може вмерти не від вірусу, а від інтоксикації, тобто власних отрут, які у величезній кількості викидаються з клітин у кров’яне русло. Ви спитаєте, чому вони туди викидаються? А це вже безпосередня «робота» вірусу грипу, який, хоч як дивно, очищає клітини нашого організму. Однак таке очищення дуже негативно позначається на нашому організмові: отрути, які вивільняються з клітин, розносяться кров’ю по всіх органах і системах, що може призвести навіть до летальних наслідків. Очищення не дасть хворобі жодного шансу Чи ж потрібно нам чекати, щоб вірус грипу почав нас очищати в такий жорстокий спосіб? Чи не ліпше провести належну профілактику й підготувати себе до зустрічі з ним? Адже зустріч все одно відбудеться: коли вірус у зовнішньому середовищі, ми його обов’язково проковтнемо чи вдихнемо. Але якщо наш організм чистий, то цей процес минеться абсолютно безболісно, а сам вірус буде викинутий з нього природним шляхом через видільну систему. Тож не чекаймо хвороби й почнімо очищати свій організм від багаторічних відкладень слизу, гною та калових каменів. Зокрема, Марва Оганян, лікар, кандидат біологічних наук, пропонує такий спосіб очищення. О 19-й годині прийміть проносне - сульфат магнезії (якщо немає виразки чи гастриту) чи рицинову олію (у разі, якщо є навіть легкий гастрит). Сульфат магнезії (50 г) слід розчинити в склянці теплої води й випити, запивши відваром трав із медом та соком лимона (на склянку відвару додати 1-2 ч. л. меду й сік 1/4 лимона). Рицинову олію дорослим слід приймати по 3 ст. л., а дітям - по 1 ст. л. чи 2 дес. л. Її теж слід запити відваром трав. Після того, коли ви випили той чи той засіб, потрібно відразу лягти на правий бік без подушки, приклавши теплу грілку до ділянки печінки на 1 годину. Але при цьому слід продовжувати пити відвар. Проносне (сіль чи олія) очищає печінку, кишечник і всі тканини організму від отруйної внутрішньоклітинної рідини, виводячи всю її через кишечник. Тому втрату рідини, яка має місце в разі частого випорожнення, потрібно компенсувати рясним питвом. Загалом до 21-ї години слід випити 5-6 склянок трав’яного відвару з медом і соком лимона. О 21-й годині треба лягти спати, аби гармонізувати свої біоритми з біоритмами природи. Наступного дня вранці потрібно зробити дво- чи триразове промивання кишечнику (очисну клізму). Для цього в 2 л теплої води додати 2 ч. л. кухонної солі й 1 ч. л. харчової соди. Таке промивання слід повторювати щоранку протягом 3-7 днів. Після першої клізми не рекомендується нічого вживати. Можна тільки пити трав’яний відвар із медом і соком лимона, а також свіжовичавлені соки грейпфрута, апельсина, лимона з 1 ч. л. меду. Трав’яний відвар з медом і соком треба пити протягом 3-7 днів, доки будете очищати кишечник. Крім того, слід пити цитрусові соки від двох до чотирьох склянок на день. Для приготування трав’яного відвару потрібно взяти по 1 ст. л. м’яти, меліси, материнки, подорожника, підбілу, деревію, ромашки, цикорію, споришу, мучниці й лаврового листу, покласти все в емальовану каструлю, залити 3 л окропу й залишити настоювати, закутавши, на 30 хв. Потім починати пити по 1 склянці через кожну годину, додаючи мед і сік лимона. Краплі цикламена «посадять» вірус на голодну дієту Загальне очищення організму Марва Оганян радить поєднувати з очищенням придаткових пазух носа від гнійних відкладень. Для цього в кожну ніздрю слід закапувати по 1 краплі розведеного соку бульби цикламена. Це важлива, хоча й малоприємна процедура. Очищення лобових і гайморових пазух за допомогою цього засобу вважають стовідсотковою гарантією від захворювання на грип та від інших респіраторних інфекцій. Сік цикламена готують таким чином: ретельно помити та почистити бульбу (купити в травників), натерти її на дрібній тертці, з кашки відтиснути сік, налити в чисту пляшечку й розвести дистильованою водою (1:5). Цей засіб можна зберігати в холодильнику протягом 10 днів, потім слід приготувати свіжий. Після закапування з придаткових пазух носа виділяється величезна кількість слизу й гною, які є чудовим поживним середовищем для різноманітних вірусів, зокрема й вірусу грипу. Таким чином ми позбавляємо віруси потрібного для них «харчування», тобто запобігаємо їхньому розвитку. Після закапування носа слід лягти на спину на 3-4 хв, потім встати й випити 2-3 склянки гарячого відвару трав із медом та соком лимона. Після цього нахилитися до підлоги на 1-2 хв, піднятися й вимити обличчя й ніс гарячою водою. Також добре зробити інгаляцію з листям евкаліпта, м’ятною олією чи бальзамом «зірочка». Закапування цикламеном потрібно робити 1 раз на день (або через день) протягом 7-14 днів, можна й довше. Перед приготуванням і використанням цикламена слід зважати на те, що ця рослина - отруйна, тому з нею слід бути дуже обережним. Зокрема, після приготування та використанням розчину потрібно ретельно вимити руки й у жодному разі не перевищувати дозування. Якщо відчули сильне печіння в носових пазухах, то прополощіть їх водою й збільште концентрацію води в розчині. У разі різкого погіршення стану: сильного болю, кров’янистих виділень з носа тощо, застосування розчину цикламена слід припинити й обов’язково звернутися до лікаря. Цикламен не рекомендується використовувати вагітним, матерям-годувальницям та дітям до 6 років. Описаний курс очищення захищає людину не тільки від грипу. Якщо робити його хоча б двічі на рік, то можна вберегти себе й від таких захворювань, як інфаркт, інсульт, рак, діабет, атеросклероз, склероз судин мозку (хвороба Альцгеймера), глаукома, катаракта тощо. Коли хвороба підкосила – вимивайте токсини напоями Однак що робити, коли ми не провели своєчасно відповідної очисної профілактики й застудилися чи захворіли на грип? У цьому разі лікарка Марва Оганян так само радить очищати організм, тільки курс має бути вже не 3-7 днів, а набагато довшим: від 10 до 20 днів. До того ж його слід повторити після 1-2 місяців перерви. Крім того, в разі ГРВІ рекомендується багато пити. Посилений питний режим не лише відновлює втрату рідини, зумовлену рясним потовиділенням, а й допомагає вимивати токсини з організму, сприяє виведенню слизу з дихальних шляхів і легенів. У якості напоїв добре підійдуть негазована мінеральна вода, різноманітні ягідні морси, напій із шипшини, вода з медом і лимоном, розведені теплою водою свіжовичавлені соки. Бажано, щоб температура напою була 37-39°С – в цьому разі він швидше почне «працювати». Дієтотерапія теж не менше важлива для якнайшвидшого виведення токсинів з організму та зміцнення імунітету. Зокрема, під час хвороби зі свого раціону слід вилучити жирні, смажені, гострі страви. Їжа має бути легкою, щоб не обтяжувати шлунок. Крім того, її потрібно вживати теплою. Деякі фахівці рекомендують під час застуди приймати препарати-сорбенти, які сприяють виведенню з організму токсичних сполук. Однак скористатися цією порадою можна тільки після консультації зі своїм лікарем.



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