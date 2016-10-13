Про перцевий пластир

розповідає заслужений лікар України, лікар-невропатолог вищої категорії Володимир БЕРСЕНЄВ.
Накладання перцевого пластиру – простий і дієвий засіб профілактики респіраторних захворювань. Як тільки відчули, що захворюєте, чи з’явилися познаки застуди – наклейте на рефлексогенні ділянки верхніх дихальних шляхів і легень смужки перцевого пластиру. Перша ділянка розташована по центру спини від 1-го до 4-го грудного хребця. Друга ділянка – проекція цих хребців на груднину. Ширина смужки – від 1 до 1,5 см.
Третя й четверта ділянки розташовані на проекціях соскоподібних відростків скроневих кісток – відразу за вушними раковинами. Пластирі на ці ділянки вирізають у формі монетки. Профілактично пластирі носять постійно, кілька днів поспіль. Якщо відпадають, замінюють на нові.
Крім того, перцевий пластир застосовують у разі остеохондрозу хребта, артритів, подагри тощо. Накладання перцевого пластиру на відповідні ділянки шкіри сприяє зменшенню больових відчуттів.
У кожному окремому випадку вирізають шматочок пластиру потрібних розміру та форми й накладають на шкіру на термін до 2 днів. Якщо дуже пече – знімають раніше.
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