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¤ Керол Ломбард і Кларк Гейбл: історія божевільного кохання «Король Голлівуду» Кларк Гейбл, чарівний красень-чоловік, за яким божеволіли мільйони жінок, був офіційно одружений п’ять разів. Два перших шлюби актора були за розрахунком, в четвертий раз він одружився через необачність, а п’ята спроба принесла йому довгоочікувану розраду. Через все життя він проніс любов лише до Керол Ломбард - своєї третьої дружини, з якою його розлучила і з’єднала знову смерть. Актори вперше зустрілися в 1932 році на знімальному майданчику фільму «Не її чоловік». Його назва стала для Ломбард пророчим: кохання з першого погляду не вийшло. Красень Гейбл не вразив її, а блондинка Ломбард, яка любила в розмові докласти співрозмовника міцним слівцем, різко контрастувала з його жіночим ідеалом. Далі були кілька випадкових зустрічей на світських раутах. Романтичне почуття між ними виникло лише на зимовому балу, упорядницею якого була Керол. Незважаючи на те, що голлівудська тусовка вважала цей зв’язок скороминучим, роман Ломбард і Гейбла в підсумку завершився законним шлюбом. Щоб одружитися з коханою, Кларку довелося розлучитися зі своєю другою дружиною, заможною світською дамою Реєю Ленгхем, яка за віком підходила йому в матері і постійно загрожувала зіпсувати репутацію актора, закотивши скандал і влаштувавши галас в пресі. Закохані змогли таємно одружитися лише в 1938 році. Після весілля, що збіглося за часом з прем’єрою «Віднесених вітром», щоб уникнути настирливої уваги шанувальників Ретта Батлера, якого зіграв Кларк Гейбл, вони оселилися на відокремленому ранчо. Тут вони займалися верховою їздою, полюванням і розведенням живності. Їх тихе сімейне життя затьмарювало лише відсутність дітей. Подружжя мудро вирішувало конфлікти, не дозволяючи їм зруйнувати взаєморозуміння між ними. Будучи людьми іронічними, вони часто переводили все в жарт. Так, Гейбл, який не зумів напередодні приборкати надто битливих корів, наступного дня отримав в подарунок від дружини костюм тореадора. А коли Керол похвалилася шикарним костюмом для верхової їзди, чоловік нишком позичив на сусідній фермі старезну кобилу і поставив її в стійло замість норовистого жеребця Ломбард. На жаль, щирого щастя і любові цих людей було відміряно лише два роки. Всьому виною стали два їх рішення, що згодом стали причиною трагедії. Спочатку Кларк порадив дружині взяти участь в кампанії з продажу державних облігацій, яку проводив уряд Індіани. Керол, виконавши покладену на неї місію, не витримала тижневої розлуки з коханим чоловіком і, замість того, щоб відправитися додому на поїзді, вирішила прискорити зустріч із Кларком і полетіла на літаку, який врізався в гору і розламався навпіл. Вижити не вдалося нікому. Від любові всього його життя невтішному Гейбл на місці катастрофи залишилися лише дорогоцінні сережки, які він подарував Керол на їх перший спільний Різдво. Немов повторивши долю свого героя Ретта Батлера, який довгий час не міг змиритися зі смертю дочки Бонні, Гейбл вирішив поховати себе заживо. Змарнілий і в устілку п’яний, він цілими днями блукав по спорожнілому ранчо в пошуках розради. Коли почалася війна, невтішний вдівець, який вважав своє життя завершеним, в прагненні наостанок послужити своїй країні вирішив піти добровольцем на фронт. Сорокарічний «Король Голлівуду», що після смерті дружини панічно боявся літати, поступив на службу в ескадрилью і, зробивши безліч бойових вильотів, дослужився до офіцера. Не знайшовши заспокоєння на війні, актор, який говорив про те, що не хоче жити, тепер шукав смерті, ганяючи з божевільною швидкістю на мотоциклі. Після смерті Керол він був ще двічі одружений. Кей Спрекелз, що стала його п’ятої дружиною, була дуже схожа на Ломбард. Вона подарувала старіючому акторові довгоочікуваного сина. Але Гейбл не дожив до його народження: в листопаді 1960 року після напружених зйомок у фільмі «Неприкаяний» у нього сталася зупинка серця. Кей, виконуючи останню волю чоловіка, поховала його в родинній усипальниці поруч з його коханою Керол.



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